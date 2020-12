Pokalen lyft – Malmös mål 2021 mycket högre än så

Malmö FF:s 21:a SM-guld är hemma sedan länge.

Avrundningen mot Östersund blev ytterligare en maktdemonstration.

Redan efter 35 minuter ledde Malmö med 4-0 i en match som startade med att Anders Christiansen efter sex minuter dundrade in en indirekt frispark via ribban, sedan Aly Keita fångat bollen, släppt den och tagit upp den igen.

Två minuter efter det tryckte Isaac Kiese Thelin in 2–0 efter en touch på Jonas Knudsens långa inlägg och vid halvtimmen prick placerade Christiansen in en straff via stolpen.

Fem minuter därpå placerade Eric Larsson snyggt in bollen med ett distinkt vänsterskott.

Efter slutsignal höjde Malmö FF höjde Lennart Johanssons pokal men i planeringen är klubben betydligt längre fram än så.

Guldet klart – siktet högre än så

Blickarna har sedan länge riktats mot 2021 och efter att titeln säkrades via hemmasegern mot Östersund har de intensifierats.

Men det är planer som omgärdas av osäkerhet.

Allt beror på coronapandemin.

– Vi jobbar efter tre olika scenarior när vi lägger budget och det mesta kretsar kring hur det blir med publikfrågan. Lite svepande uttryckt kan man säga det handlar om det kan bli spel med publik från start till nästa säsong, spel med reducerad publik eller spel utan publik, säger Niclas Carlnén.

Det är de tre scenariorna som sportchefen Daniel Andersson måste navigera via när laget nu ska formas till 2021.

Målet är att ha en trupp som är bra nog att vinna SM-guld och samtidigt nå gruppspel i Europa, samtidigt som den ska bantas något jämfört med 2020 samt rymmas inom den budget Malmö FF till slut landar i.

– Jag tycker att den trupp vi har nu är väldigt bra, säger Andersson.

Det finns dock frågetecken i den truppen.

Frågetecken för MFF 2021

Även om MFF inte gett upp hoppet helt så har Anderlecht kallat tillbaka årets målkung Isaac Kiese Thelin och storklubbar studerar ingående succébacken Anel Ahmedhodzic.

Utöver det slutar Behrang Safari och Rasmus Bengtsson har öppet vädjat ett missnöje så stort att det är svårt att se att mittbacken blir kvar i klubben.

– Historiskt sett så både försvinner och kommer det spelare i Malmö FF inför varje säsong. Men vi känner att vi är bra rustade, både med det vi redan har och med den beredskap vi har för eventuella förstärkningar, säger Daniel Andersson.

En strategi som kommer att fortsätta är den om att satsa mer på egna yngre spelare.

Anel Ahmedhodzic är årets succé och bakom honom hoppas MFF nu på spelare som anfallaren Amin Sarr och den till danska Hobro utlånade mittfältaren Amel Mujanic.

– Vi ser ju – inte minst nu efter coronapandemin – att om vi vill öka våra intäkter och ytterligare närma oss nästa nivå i Europa är det försäljning av spelare vår bästa möjlighet, säger Niclas Carlnén.

Klart är att mästarna Malmö FF:s framtid är ljusast i Sverige.

Hur ljus den blir återstår att se.

Magin när Maradona hyllas i Neapel