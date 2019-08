Shamar Nicholson har varit ett för många oväntat utropstecken i matcherna mot Malmö FF.

Han har varit i Sverige tidigare för provspel, men lyckades då inte övertala varken Djurgården eller Höllviken om att erbjuda honom ett kontrakt.

Under tiden i Skåne bodde dessutom Nicholson hemma hos fotbollsfamiljen Brorsson, vilket uppmärksammades efter matchen mot Domzale i Slovenien.

Nu kan Shamar Nicholson vara på väg tillbaka till Sverige – enligt uppgifter till Sydsvenskan ska MFF vara intresserat av jamaicanens tjänster. Samtidigt har klubben Carlos Strandberg utlånad till Örebro SK resten av säsongen och alternerar mellan Markus Rosenberg, Marcus Antonsson och Guillermo Molins. Där bakom finns Tim Prica som ett framtidsnamn, samt att Jo Inge Berget även kan hoppa in som vikarierande anfallare.

”Inget vi kan bekräfta”

NK Domzales tekniske direktör Grega Krmnavnar berättar dock för Kvällsposten att klubben åtminstone inte fått någon officiell förfrågan från MFF angående Nicholson.

– Vi kan inte säga något kring det i nuläget eftersom jag inte har fått någon information om att något sådant skulle vara aktuellt. Vi kan varken bekräfta eller dementera infon, vi vet helt enkelt inte, säger Krmnavnar.

Det svenska transferfönstret öppnade den 17 juli och stänger den 11 augusti. Under sommaren har Malmö FF tagit emot bud på Anders Christiansen från amerikanska New York City FC samt på Fouad Bachirou från turkiska Besiktas. Samtidigt har man förlängt kontraktet med Sören Rieks och uppgifter finns angående att detsamma ska gälla just Anders Christiansen.

MFF ställs i nästa omgång av Europa League–kvalet mot HSK Zrinjski från Bosnien–Hercegovina. Första matchen i dubbelmötet spelas redan på torsdag i Malmö och returen en vecka senare i Siroki Brijeg, ett par mil från Mostar. Detta på grund av att Bijeli Brijeg–stadion i Mostar inte är godkänd av Uefa.

