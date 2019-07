Det var inför säsongen som Kalmar FF värvade Piotr Johansson, 24, från Gefle IF till Magnus Pehrssons lagbygge på ett treårsavtal.

– Fantastiskt kul. Jag är oerhört stolt. Det ska bli en stor ära att få dra på sig Kalmar FF-tröjan nästa säsong. Det har varit en lång process men jag har varit noga med att hitta det bästa alternativet för mig, sa Piotr Johansson till Kalmars hemsida i vintras.

Ytterbacken har fått en hel del speltid och varit ett givet inslag i startelvan den här säsongen med totalt 14 matcher från start och två framspelningar i allsvenskan.

Kalmar FF förhandlar med polsk klubb

Nu är Kalmar FF på väg att sälja ytterbacken utomlands redan efter en halv säsong.

Enligt uppgifter till SportExpressen är Kalmar nära att sälja Piotr Johansson till den polska klubben Lech Poznan efter en tids förhandlingar.

SportExpressen erfar att klubbarna är överens om ramen för en övergång och en övergångssumma på omkring 2,5 miljoner kronor.

Flera spelare har lämnat Kalmar FF

Det som återstår innan en affär kan slutföras är en del detaljer kring affären och att Lech Poznan och Johansson kommer överens om det personliga kontraktet.

Lech Poznan slutade på en åttondeplats i den polska högstaligan i fjol. Nu ligger laget tvåa i ligan efter två omgångar efter att ha kryssat mot Piat och vunnit mot Wisla Plock.

I maj meddelade Kalmar FF att man går skilda vägar med Moestafa El Kabir som nu skrivit på för turkiska Caykur Rizespor. Sedan tidigare står det också klart att Edvin Crona ansluter till IFK Värnamo på lån.

Kalmar FF har gått tungt i allsvenskan under Magnus Pehrsson. Just nu ligger laget på kvalplats endast två poäng före Gif Sundsvall som ligger under nedflyttningsstrecket.

SportExpressen har sökt Piotr Johanssons rådgivare Blash Hosseini.