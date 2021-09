”Om de ser den åker han ut – är solklart”

Det small rejält i första halvlek mellan Malmö FF och Djurgården. MFF-kaptenen Anders Christiansen fick ett tidigt gult kort, men fortsatte att spela på gränsen halvleken ut.

Bland annat var ”AC” inblandad i gruff med Djurgårdens Haris Radetinac och stoppade en kontring genom att greppa tag i Dif:s anfallare Joel Asoro när bollen var långt från situationen.

Domarna missade incidenten. Tur för Christiansen, menar Discovery plus experter Alexander Axén och Anders Andersson.

– Om de ser den dragningen åker han ut. Det är en solklar spelförstörelse, så det är varning nummer två i så fall, säger Andersson.

Christiansen själv ansåg inte att en utvisning var nära.

– Nej det tycker jag inte, säger han.

Kritiken mot Christiansen: ”Måste lära sig”

Axén menar att Malmö FF:s lagkapten måste hålla sig kallare i fortsättningen.

– Han måste lära sig att inte hålla på med såna här saker. Han kommer undan med lite för att det är på Malmö stadion. Men det går inte att vara så här på gränsen. De måste ta ett ordentligt snack med honom i omklädningsrummet. För han åker ut annars. Det är ingen tvekan.

Christiansen drog på sig åtta varningar och ett rött kort i allsvenskan förra säsongen. Tidigare har han beskrivit sitt heta temperament som både en styrka och en svaghet.

– Men vi har sett att han har den här lite galna sidan. Det är därför han är så bra, det ligger på gränsen hela tiden, säger Anders Andersson.

Lagerlöf: ”Inget vi behövde ta upp”

I andra halvlek hade spelarna lugnat ner sig. Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf berättade att han inte behövde lugna ner sig spelare. Det skötte Radetinac och Christiansen själva genom ett snack på väg ut i omklädningsrummet i halvtid.

– Det är klart att pulsen är hög när det händer, då är man frustrerande. Vi är professionella på plan, men när det är avblåst kan man prata med varandra en gång till. Så det är lugnt, säger Christiansen.

Radetinac hade inget emot att det emellanåt hettade till på Eleda stadion.

– Det var en toppmatch, det är klart det ska bli lite bra närkamper och sådant. Det var en bra nivå tycker jag, säger han.

Det ska vara så?

– Ja, det ska hetta till lite.

Efter lite drygt 83 spelade minuter klev Radetinac av lördags match och han ersattes då av Jesper Löfgren. Fram tills dess hade hemmasupportrarna buat åt Radetinac mer eller mindre varje gång han kom nära bollen.

– Jag gillar att vara det (utbuad). Då blir jag bara bättre, säger han.

– Jag tror det beror på en situation för några år sedan med Traustason. Men det var inget avsiktligt att jag trampade på honom. Men det händer i fotbollen att man kommer sent och jag bad om ursäkt direkt efter matchen. Jag till och med försökte ringa och skriva sms efter det. Men vissa har svårt att glömma, det är fine by me. Att de sjunger och buar det blir jag bara bättre av. Jag hoppas de fortsätter med det.

Matchen slutade 1-1.