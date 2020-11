”Ni får fråga tränaren – jag har varit fit for fight”

Felix Beijmo debuterade för Malmö FF redan förra året, när han lånades in från den anrika Bundesliga-klubben Werder Bremen. Debutsäsongen i Skåne blev framgångsrik och Beijmo fick omgående en stor roll i det Malmö FF som jagade SM-guld hela vägen fram till den sista omgången mot Örebro SK.

Säsongen slutade med silver och Felix Beijmo styrde därefter skutan tillbaka till Tyskland, där han lånades ut till Greuther Fürth. Men redan den 12 augusti var han tillbaka på Eleda stadion igen efter att MFF köpt ut honom från sitt kontrakt med Werder Bremen.

Därefter har det inte riktigt gått som planerat för 22-åringen. Allt som allt har sensommaren och hösten bara bjudit på två allsvenska inhopp.

– Det är ett tråkigt svar, men det får ni fråga tränaren, säger Beijmo, på frågan varför det inte blivit mer speltid.

– Jag har varit fit for fight i stort sett hela hösten och känt mig bra. Det är svårt för mig att svara på.

Har du fått någon förklaring till varför du varit utanför truppen?

– Vi har väl haft en del snack, men för det mesta har jag bara försökt jobba på och göra mitt bästa, kriga på och vara mitt bästa jag på varje träning och sedan får man se vad som händer. Det har inte varit mycket snack, det är frågor ni får ställa till tränaren.

– Jag gör bara mitt bästa på träningen varje dag och försöker visa att jag kan bidra till laget.

Felix Beijmo och Gustav Henriksson jublar efter ett 3-0-mål för Sverige i en match mot Italien. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Malmö FF-tränaren Jon Dahl Tomasson berättar inför söndagens bortamöte mot Varbergs BoIS att tanken egentligen var att Felix Beijmo skulle starta mot Hammarby.

Men de planerna gick i stöpet när 22-åringen blev sjuk efter guldfesten.

– Han är en fantastiskt professionell spelare och en stor talang. Han är positiv och arbetar riktigt hårt, säger Tomasson, som däremot inte kan lova att det blir någon speltid på söndag.

”Fantastiskt viktigt med U21-landslaget”

Felix Beijmos två allsvenska matcher under sensommaren och hösten kom dels hemma mot Falkenberg, där MFF vann med 2-1 och Beijmo själv fick spela en dryg halvtimme. Han hoppade även in under 4-0-segern borta mot Kalmar när det återstod drygt 12 minuter på matchuret.

– Nej, det är klart att på ett personligt plan är jag inte tillfreds med hur hösten blivit. Det är klart jag trodde jag skulle få mer speltid och en chans att visa upp mig och bidra till laget. Samtidigt, ur ett lagperspektiv är jag nöjd med våra stora framgångar och SM-guldet, säger Beijmo, som i alla fall kan glädjas åt att ha fått ett stort förtroende i det svenska U21-landslaget under hösten.

Under hela EM-kvalet var 22-åringen nämligen en cementerad del av den blågula backlinjen. Han fanns redo på sin högerbacksplats i samband med varje kvalmatch, och spelade alltid 90 minuter.

Hur nyttigt har det varit för dig att ha landslagsspel, nu när du inte spelat mycket i allsvenskan?

– Det har varit fantastiskt viktigt, oerhört viktigt. Jag har fått ändå fem matcher där under den här hösten och vissa av dem har varit på väldig hög nivå. Vi hade bra matcher mot Italien och Island. Det har varit viktigt för mig att hålla mig i form och ha matchkonditionen intakt.

– Det är synd att vi inte tog oss till EM bara. Men det har ändå varit en godkänd säsong även där, fortsätter Felix Beijmo.

”Vi kommer få slita”

Malmö FF är redan klara svenska mästare men har två bataljer kvar på spelschemat. Först mot Varbergs BoIS på söndag, innan säsongen avslutas mot Östersund den 6 december.

– Jag tror det blir en tuff match. Varberg säkrade väl det allsvenska kontraktet här förra matchen. De tog en fin vinst, så jag tror det blir tufft. De har några vassa spelare och vi kommer få slita, säger Felix Beijmo.

Och du är redo för 90 minuter?

– Ja, som sagt jag är nästan alltid redo. Den enda matchen jag inte varit redo är mot Hammarby, då var jag sjuk som många andra i laget. Så jag har precis kommit tillbaka och börjat träna. Men jag känner mig stark.