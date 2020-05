Nästa smäll för klubbarna – kan krävas på miljoner

Hammarby har sålt 16 000 årskort till årets allsvenska säsong.

Malmö FF har sålt över 12 000 och AIK och Djurgården över 11 000.

Det rör sig om sammanlagda intäkter bara för de fyra klubbarna på långt över 100 miljoner kronor.

Men frågan är i coronakrisens spår är vad som händer med de pengar som klubbarna redan fått in.

Sent på måndagen lämnade Konsumentverket ett besked som bör oroa de allsvenska klubbarna.

I ett pressmeddelande på sin hemsida skriver man angående hur biljetter till evenemang som publik inte kan gå på till följd av coronapandemin:

”Konsumentverkets ståndpunkt är tydlig: konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka.”

”Vi närmar oss det”

I Sveriges sydligaste storklubb, Malmö FF, har diskussionen kring årskortsfrågan pågått sedan föreningen insåg att man riskerade att tvingas spela matcher utan publik.

– Jag kommer inte att svara på hur vi kommer att göra för vi håller på med den planeringen för fullt, säger MFF:s vd Niclas Carlnén som dock poängterar att Malmö FF är förberedda i frågan.

– Vi har ett färdigt underlag för alla sätt vi ska agera i årskortsfrågan utifrån de olika scenarior vi kan se framför oss.

Det finns sannolika scenarior där ni kommer att ha sålt biljetter till matcher som folk in kan se på plats. Hur resonerar ni kring det?

– Alla de aspekterna är med i diskussionen vi för internt, säger Niclas Carlnén som vill vänta med att vara tydligare än så.

När tror du ni kommer att kommunicera hur ni hanterar de här frågorna?

– Vi närmar oss det. Men det kommer definitivt att ske före vår första hemmamatch.

Frågetecken kvarstår

Malmö FF särredovisar inte sina biljett- och årskortsintäkter in sin årsredovisning. Totalt hade Malmö FF knappt 86 miljoner kronor i matchintäkter 2019, men då räknades exempelvis även för kringförsäljning under matcherna in.

Enligt Kvällsposten beräkningar kommer ungefär hälften av den summan från årskortsförsäljningar.

Efter Konsumentverkets klargörande finns dock fortfarande frågetecken att reda ut.

Ett är det faktum att det ännu inte går att veta hur många matcher klubbarna till slut kan erbjuda sina årskortsinnehavare att gå på. Det är också otydligt om en årskortsinnehavare har rätt att få tillbaka hela summan den handlat för om exempelvis bara hälften av matcherna går att bevista.

När klubbarna i sin tur kan bli skyldiga att betala tillbaka pengar är också oklart.

Dessutom finns ett alternativ då de som köpt biljetter har rätt att få pengar tillbaka men där arrangörerna får lov att erbjuda tillgodokvitton att använda senare. Sådana måste i så fall accepteras av biljettköparen och Konsumentverket rekommenderar att de varar i tio år, en tid som kan få förkortas om tillgodokvittot har ett mervärde jämfört med det ursprungliga köpet.

Exempelvis om ett tillgodokvitto för ett köpt årskort 2020 året därpå kan bytas in mot ett årskort ur en dyrare kategori.

I huvudsak är Konsumentverkets budskap dock tydligt.

De som köpt biljetter till evenemang som ställs in har rätt att få full återbetalning då man på grund av coronapandemin inte får tillträde till evenemanget.