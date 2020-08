Nästa bror Olsson till Helsingborgs IF?

Helsingborgs IF kan få en förstärkning i truppen. Marcus Olsson återupptar träningen med laget inom kort.

– Han vilade de senaste dagarna, men han är tillbaka nu i veckan och tränar för fullt, säger hans bror Martin Olsson.

Bröderna tränade gemensamt med Helsingborgs IF under senvintern, vilket sedermera ledde till ett kontrakt för Martin Olsson. Avtalet offentliggjordes i samband med den planerade säsongsstarten i april och sträckte sig inledningsvis till och med 30 juni. Samma avtal förlängdes sedan att gälla säsongen ut.

”Ska snackas med ledningen”

Nu kan det bli ytterligare en Olsson i HIF–truppen. Marcus Olsson har dragits med skador under våren och har fortsatt tränat dels på egen hand, dels med resten av laget. Efter matchen mot Hammarby öppnade Martin Olsson för att tvillingbrorsan kan komma att förstärka HIF.

– Får se om han är redo för att kanske skriva på. Det ska snackas med ledningen först, säger Martin Olsson.

HIF har annars brottats med en minst sagt problematisk skadesituation under den allsvenska säsongen. Laget har hittills under 2020 haft sammanlagt 19 skador och/eller känningar på sina spelare – ett högst anmärkningsvärt facit. Man ligger också i botten av tabellen, men har börjat ta poäng samtidigt som skadeläget sakta men säkert börjar ljusna. Exempelvis har Jakob Voelkerling Persson och Erik Figueroa, två sedan tidigare långtidsskadade spelare, kommit tillbaka i full träning. Den förstnämnde hoppade in i matchen mot Hammarby, medan Figueroa sakta men säkert börjar närma sig comeback.

Det finns dock fortfarande inga besked kring Andreas Granqvists återkomst – senaste matchen landslagskaptenen gjorde var mot Kalmar FF den 18 juni.

LÄS MER: Kizil öppnar upp för Marcus Olsson i HIF