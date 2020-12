Ordkrig inför rysaren: ”Är Sveriges sämsta..”

Jönköpings Södra fick en perfekt start på onsdagskvällens viktiga Smålandsderby som var det första i kampen om en plats i allsvenskan nästa säsong.

Redan i den tredje minuten mötte Kevin Rodeblad Lowe en hörna från Amir Al-Ammari och gav Jönköping ledningen med pannan.

Men målskytten skulle sedan bli olycklig bara sju minuter senare när han styrde bollen i mål vid den första stolpen efter ett inlägg.

Kalmar vann första kvalmatchen

Sebastian Ring fullbordade sedan Kalmars vändning i den 19:e minuten när han klippte till direkt efter att bollen letat sig ut ur straffområdet i en stökig situation efter ett långt inkast.

Kalmar hade med sig 2-1 in i pausvilan och tio minuter in i andra halvlek tog norrmannen Geir André Herrem ner bollen i straffområdet och placerade in 3-1 till Kalmar.

Målet blev matchens sista och Kalmar vann med 3-1. Därmed behöver Jönköping göra minst tre mål på bortaplan för att ha chansen att nå allsvenskan.

– Vi vet om att de är bra på fasta och det är deras vapen. I dag släpper vi in tre fasta, säger Edin Hamidovic efter matchen.

– Det är tråkigt när vi vet att det är deras vapen, men i dag hade de marginalerna med sig.

Hamidovic vill dock inte ge upp än eftersom Kalmar inte vunnit på hemmaplan sedan våren 2019.

– Det är tungt, men vi får deppa nu och sen släppa det i morgon. Det är ny match på söndag och vi har allt i egna händer. Vi ser hur mycket vi skapar och Kalmar är Sveriges sämsta hemmalag. Mycket kan hända.

Elm: ”Förra året var samma sak”

Även lagkaptenen Fredric Fendrich väljar att fokusera på Kalmars hemmafacit efter matchen.

– Vi ska trycka på att det är ett av Sveriges sämsta hemmalag, då kan vi skapa oss en tro på det. Det är absolut inte slut och kan de göra tre på fasta här kan vi göra tre på fasta i Kalmar, säger Fendrich.

– Det ligger ju något i det han säger..., erkänner Viktor Elm och fortsätter:

– Samtidigt måste de göra tre mål ändå och det ska vi fan se till att de inte får göra.

Kalmar låg under perioder sist i allsvenskan men precis som förra året – när man besegrade Brage i kvalet – ser säsongen ut att sluta på ett bra sätt.

– Förra året var samma sak, Brage hade vunnit alla hemmatcher utan en. Men allting kan hända i ett kval. Det är två matcher och allt kan hända, det är väldigt öppet. Samtidigt har vi mer erfarenhet än vad de har och nu har vi visat i fem-sex matcher att vi har en jäkla moral även om vi inte spelat bländande fotboll någonstans. Nu ska vi se till att klara det här, säger Viktor Elm.