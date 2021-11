Mjällbys stora ras – när Sirius vände och vann

Mjällby AIF tog emot IK Sirius under lördagskvällen. Två lag inblandade i bottenstriden och i stort behov av tre poäng för att kunna slappna av under landslaguppehållet.

Det såg länge ut att vara hemmalaget som skulle få med sig de där poängen.

I den 18 minuten hittade Amin Sarr in med en passning till Joel Nilsson utanför straffområdet. Mittfältaren tog sig in i straffområdet och petade bollen vidare till Mamudo Moro. Anfallaren kunde från nära håll dunka in 1-0 till hemmalaget.

Sarr, som hade ett stort övertag på Joseph Colley, utökade sedan ledningen i inledningen av den andra halvleken. Anfallaren drog till en bit utanför straffområdet och fick en perfekt träff. Bollen gick över August Ahlin och in vid det bortre krysset.

Då såg hemmalaget ut att ha skaffat sig en komfortabel ledning. Men gästerna vände matchen.

Ståhl matchhjälte för Sirius

Bara fem minuter efter tryckte Adam Ståhl in kvitteringen på en retur. Det gav Sirius energi och i den 65:e minuten kom kvitteringen. Laorent Shabanis inlägg gick mot den bortre stolpen, där kom Edi Sylisufaj och gjorde 2-2.

Och det var tydligt att det var gästerna som gick för tre poäng. Vändningen fullbordades i slutminuten när Adam Ståhl gjorde sitt andra mål för kvällen.

Ett mål som innebär att Sirius tar sig förbi Mjällby i tabellen.

Mjällby står kvar på 31 poäng och har nu tre poäng ner till Degerfors som ligger på negativ kvalplats – som dessutom har en match mindre spelat. I och med segern går Sirius upp på 33 poäng.

