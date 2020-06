Mjällby till semifinal efter målvaktens utvisning

Mjällby fick spela med en man mer i över en timme –

och tog sig vidare till semi i svenska cupen.

Viktor Norings utvisning i mitten av den första halvleken blev ödesdiger för Falkenberg.

– Utvisningen blir ganska avgörande. Med en man mindre under så lång tid orkar vi inte hålla uppe spelet, säger Falkenbergs tränare Hasse Eklund i C More.