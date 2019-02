Förlust med 0–3 på Stamford Bridge och utslaget av Chelsea med sammanlagt 1–5.

När Malmö FF nu summerar Europa League-resan kan man förutom de fina sportsliga resultaten redovisa en ekonomisk succé.

Förloraren i Europa Leagues 16-delsfinal får 500 000 euro – motsvarande 5,25 miljoner svenska kronor.

Sedan tidigare har Malmö FF spelat in 78 miljoner kronor i prispengar från Europa League.

Till det kommer pengar från den så kallade marknadspotten. Den exakta fördelningen av de pengarna blir inte offentlig förrän efter att finalen spelats i maj. Men förra året drog Östersunds FK in ungefär 18 miljoner svenska kronor från marknadspotten och inget pekar på att MFF i år skulle få mindre än så.

Totalt, prispengar plus marknadspengar, så har Malmö FF alltså spelat in över 100 miljoner kronor under sitt Europaspel 2018/2019.

Mångmiljonregn över Malmö FF

När klubben förra veckan offentliggjorde sitt bokslut för 2018 redovisade man en vinst om 39,7 miljoner kronor och att man under räkenskapsåret fått 81,7 miljoner kronor från Uefa.

Men då hade inte alla inspelade prispengar för 2018 betalts in under det året utan kommer i stället att synas på bokslutet 2019.

Om Malmö FF skrällt mot Chelsea och avancerat till 8-delsfinal hade man garanterats ytterligare 6 miljoner kronor.

Men nu är Europaresan över för den här gången.

– I andra halvlek gick lite saker dåligt för oss, vi förlorade vår kapten, fick ett rött kort och sen fick vi ytterligare en skada (Sören Rieks), säger Uwe Rösler.

– Men jag är väldigt stolt över hur vi genomför dubbelmötet, den här matchen i synnerhet. Framförallt hur vi startade matchen. Vi visade vad Malmö FF står för, det är fantastiskt.

– Överlag är jag inte allt för besviken. Det här äventyret kommer göra oss bättre, säger Malmö FF:s huvudtränare efter sortin på Stamford Bridge.

Så mycket har MFF dragit in Kvalplats till CL – 2,6 miljoner CL-kval omgång 1 – 2,8 miljoner CL-kval omgång 2 – 3,8 miljoner CL-kval omgång 3 – 4,8 miljoner Gruppspel Europa League – 34,9 miljoner Prestationsintäkter gruppspel – 19,1 miljoner Tvåa i Grupp I – 5 miljoner Avancemang från gruppspel – 5 miljoner Utslaget 16-delsfinal - 5 miljoner Marknadspott – 18 miljoner (minst) TOTALT: 101 miljoner kronor Visa mer Visa mindre

Läs mer: ”Malmö FF utslaget - men ska vara allt annat än nedslaget”