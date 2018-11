MFF:s nyförvärv berättar: Därför nobbade jag Milan

Fyraårskontraktet är signerat. Från och med den 1 januari tillhör Adi Nalic Malmö FF. 20-åringen lämnar därmed Landskrona Bois som nyligen åkt ur superettan.

Du satt i en bra sits med utgående kontrakt och en bra säsong i ryggen?

– Till att börja med så fokuserade jag inte på något annat än att spela bra och göra mitt för Landskrona. Sen när säsongen tog slut så fick jag utvärdera och fatta beslut kring vad som är bäst för min utveckling. Då kom jag fram till att jag behövde ta nästa steg och få ett miljöombyte, säger Nalic.

Varför blev det Malmö FF?

– Det var ett ganska enkelt val. MFF är ett lag som ligger mig nära hjärtat och varmt om hjärtat. Jag har följt dem under en lång tid, sen jag var liten. Jag ser att de har alla verktyg för att kunna utveckla mig individuellt som fotbollsspelare.

Vilka verktyg tänker du konkret att Malmö FF har för att utveckla dig?

– Klubben är mer eller mindre komplett. De har hur många tränare som helst. Det är fystränare, sjukgymnaster och läkare. Det är på en hel annan nivå här i Malmö FF.

Är du MFF-supporter?

– Jag har aldrig riktigt varit supporter till något lag egentligen men jag har följt MFF. Jag har sett deras matcher, framför allt när de varit i Europa. Jag har fått lite känslor för klubben också, givetvis.

Nalic nobbade Milan

Hur många andra klubbar var det som drog i dig efter säsongen?

– Vi behöver inte gå in på klubbar, namn och så vidare. Men det var ganska många klubbar från allsvenskan men också utifrån Europa.

Hur har du resonerat kring fördelar och nackdelar med att stanna i Sverige och att dra utomlands?

– Man kan inte veta om det är rätt eller fel innan man har provat, egentligen. Jag har provtränat med Fiorentina, Milan och Stuttgart tidigare, när jag var 15, 16. Det har varit träningsveckor där jag fått se hur de jobbar och kunnat mäta mig med de bästa i min ålder. Trots att jag blev erbjuden kontrakt av Milan så var det aldrig riktigt läge att flytta. Jag var inte tillräckligt mogen för att ta det steget utan min familj. Jag kände att jag kunde utvecklas lika bra i Sverige och det var därför jag stannade. Jag vet inte om det var bättre eller sämre, men jag har det sociala här så det känns bra.

Det måste vara svårt att tack nej till Milan?

– Det är svårt att säga nej men samtidigt har jag alltid sagt att man inte kan utvecklas om man inte mår bra. Det spelar ingen roll var man är. Välmående går först.

Vill vara släpande anfallare

Var vill du helst spela, på kanten eller i mitten?

– Jag ser mig själv som en central spelare, sen är det givetvis upp till Uwe att bestämma var han vill spela mig. Jag är i grund och botten en tia, eller en så kallad släpande anfallare.

Hur trivs du att jobba på planen, i vilken roll?

– Jag är en ganska allsidig spelare, jobbar både i defensiven och i offensiven. Jag har en stor arbetskapacitet, löper mycket och är väldigt duktig med boll. Jag söker mycket boll, kan både komma ner i banan och bygga underifrån men även ta de djupledslöpningar som behövs.

Var ser du dig helst i ett 3-5-2-system?

– Som en andra anfallare. Sen är det upp till tränaren hur han vill spela, hur han vill ha sina spelare och hur man ska jobba. Man kan aldrig peka på en plats och säga här vill jag spela. Jag kanske trivs bättre i en friare roll på mitten, till exempel.

Hur har den struliga säsongen i Landskrona Bois påverkat dig?

– Trots att det varit en så pass strulig säsong så känner jag att jag personligen har klarat mig bra. Det hade givetvis varit en knuff i ryggen om laget gått bättre. Det hade säkerligen höjt mig med, men på det stora hela har jag gjort det bra, bidragit med många poäng, höjt laget och gjort allt för att hålla dem kvar i eliten. Från min egen sida får jag vara nöjd.

Hur ser du på övergången till allsvenskt tempo?

– Jag har spelat mot allsvenska lag tidigare, i svenska cupen och så vidare. Jag gjorde mål mot Kalmar och Elfsborg. Jag tror att jag kommer sköta det ganska bra.

Nalic utvecklades sent

Du växte väldigt mycket för några år sen. Vad hände?

– Jag började växa ganska sent i och med att jag kom in i mognaden ganska sent. För två, tre år sen växte jag 30 centimeter på två år. Det är extremt mycket. Jag har alltid varit väldigt liten och fysiskt otillräcklig och ändå spelat med äldre, större och starkare spelare. Men jag har klarat det bra. Men givetvis, när man börjar få en kropp så kan man börja använda den på ett annat sätt. Jag är inte likadan spelare som jag var förut.

Har du vuxit i dig själv nu?

– Jag tror att jag kommer lägga på mig mer muskler.

Du har inga pojklandskamper. Vad tror du att det betytt för din utveckling som fotbollsspelare att du började växa så sent?

– Jag har varit med på ett landslagsläger på Bosön bara. Det är ganska svårt att säga. Man vet inte hur det hade gått om jag varit mer fysisk. Men givetvis valde de ofta spelare som var fysiskt överlägsna, som var större. Jag kan tycka att det är fel. i ungdomsåren ska man titta på vilka som kan bli bäst i slutändan. Man ska kunna se kärnan i spelaren. Ofta i svensk fotboll överlag så väljer man spelare som är fysiskt starkare.

Kan det ha varit nyttigt med att du var liten?

– Jag undvek ofta duellspelet och förflyttade bollen. Jag kommer ihåg att när jag väl dribblat av en spelare och sprungit förbi honom så stannade jag ofta upp för att dribbla av honom igen. Om jag inte gjort det så hade han hunnit ifatt mig och vunnit duellen. Man fick anpassa sitt spel.

”MFF är Sveriges största klubb”

Vad har du för förväntningar på dig själv inför första säsongen med MFF?

– Jag är givetvis ute efter speltid och utveckling. Det är a och o. Sen vill jag också hjälpa MFF och bidra med mina kvaliteter för att föra klubben och laget framåt. Jag vill vinna så mycket som möjligt och jag vet att det finns en vinnarmentalitet i MFF som det nog inte finns någon annanstans i Sverige. Det är också därför MFF är Sveriges största klubb. Men jag kan inte komma in och ställa några krav hit och dit. Jag vill känna av först. Jag är redo för att spela och sen är det upp till tränaren att bestämma hur mycket och när.

Känner du dig beredd att stå tillbaka en period för att slå dig in på sikt?

– Jag känner mig redo att gå rakt in, det gör jag.