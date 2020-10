MFF:s fiasko: ”Går inte att snacka bort”

Malmö FF leder allsvenskan med betryggande åtta poäng före Norrköping och Häcken.

Även om Häcken vinner sin hängmatch mot Djurgården har MFF fem poäng att gå på inför de avslutande sex omgångarna.

Men det finns saker som bör oroa MFF – åtminstone i ett längre perspektiv.

Framåt i allsvenskan är Malmö under Jon Dahl Tomasson marginellt bättre än man var under Uwe Rösler i fjol. Efter 24 omgångar 2019 hade MFF gjort 44 mål, i år har man gjort 48. Snittmässigt innebär det 2,00 mål per match i fjol och 1,83 i år.

Bakåt är det värre.

MFF släpper in nästan dubbelt så många mål

Under Röslers defensiv 2019 – oftast uppstyrd av en toppresterande Rasmus Bengtsson – släppte MFF in 14 mål på 24 omgångar, vilket innebär 0,58 i snitt.

Under Tomasson har MFF släppt in 24 mål på 24 matcher – 1,00 i snitt.

Speciellt en punkt sticker ut bland alla insläppta mål.

Defensiva fasta situationer.

Av de tre mål MFF i fjol släppte in på fasta var två straffar och en frispark. Inga efter hörnor.

Med sex omgångar kvar 2020 har MFF släppt in sex mål på hörna, fyra på straff och två på frispark.

Mot Djurgården i måndags tappade Malmö FF 2–0 till 2–2 på två defensiva hörnor inom loppet av ett par minuter.

– Jag känner mig trygg. Jag känner att vi kommer att få i väg bollen. Sedan händer det sådana här grejer, säger MFF:s mittback Anel Ahmedhodzic och fortsätter:

– Klart det kan hända att man tappar en duell i boxen eller tappa sin markering. Sådant händer i fotboll men för att bli bäst i allsvenskan måste man kunna minimera sådant. Det är något som inte ska hända så här ofta.

Tror IFK Göteborg kan hota

Ahmedhodzic får medhåll av Sören Rieks.

– Mot Djurgården gör vi kanske vår bästa match för i år första 70. Sedan blir vi för passiva. De får styra för mycket. Kommer till lite inlägg utan att skapa någonting sedan får de två fasta. Boom, boom så står det 2–2, säger Rieks.

Den rutinerade dansken tror att det mentala kan vara en delförklaring till hur MFF blivit svagare på defensiva fasta.

– Det handlar om ett mindset. Att inte tro att vi har vunnit trots att vi leder komfortabelt. Det är små saker, men det är saker som har hänt i tidigare matcher där vi tappat ledningar. Där vi blivit för passiva, låga och defensiva.

Sören Rieks fortsätter om defensiva situtioner:

– Det är något vi tränar på ibland. Det är något vi pratar om, folk är medvetna om att vi måste bli bättre på det.

– Det händer mycket i slutet av matcherna på fasta situationer. Motståndarna skickar in extra spelare, det blir lite kaos. Men vi ska vara bättre på att bevara vårt upplägg och sortera upp så alla har sin gubbe.

– Det är simpelt. Men vi hoppas vi kan förbättra det, säger Rieks.

MFF defensivt 2019 vs 2020 Efter 24 omgångar Insläppta mål 2019: 14. Insläppta mål 2020: 24. Snitt insläppta mål 2019: 0,58.

Snitt insläppta mål 2020: 1,00.



Insläppta mål på hörnor 2019: 0.

Insläppta mål på hörnor 2020: 6.



Gjorda mål 2019: 44.

Gjorda mål 2020: 48.



Snitt gjorda mål 2019: 1,83.

Snitt gjorda mål 2020: 2,00.

På söndag väntar hemmamatch mot ett IFK Göteborg som under ny tränaren – MFF:s guldtränare från 2010 – Roland Nilsson kommit att spela rakare och med fler och tidigare bollar in i offensivt straffområde.

MFF är förberedda på att IFK Göteborg kommer att satsa allt man har för att utnyttja serieledarnas stora svaghet i år – de defensiva fasta situationerna.

– Det är klart att de sett vad som hände mot Djurgården med två fasta situationer. Så de kommer väl trycka lite på det, säger Sören Rieks.

Så väl offensivt som defensivt finns det bättre lag än serieledande Malmö FF i årets allsvenskan.

Framåt har Norrköping med sina 49 mål gjort ett mer än MFF och bakåt har Häcken med 22 släppt in två mål färre än Malmö FF.

