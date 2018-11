Det krävdes seger för att Hammarby skulle ta sista Europaplatsen. Men efter en oavgjord match så tog sig Malmö FF sig förbi Bajen efter deras seger mot Elfsborg.

– Nu är det jävligt tungt. Vi är besvikna. Vi hade siktat in oss på tredjeplatsen och vi var värda den, säger Hammarbys Jiloan Hamad i C More.