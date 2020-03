MFF stoppar sin egen personal i cupmatchen

Spridningen av Coronaviruset leder till nya konsekvenser under fredagen.

Malmö FF som på söndag ska möta AIK i svenska cupen på en stängd Stadion meddelar nu att fredagens och lördagens träningar inte kommer att vara öppna, varken för media eller allmänhet.

Den pressträff som klubben bjudit in till med unge ytterbacken Linus Borgström som under torsdagen skrev på ett A-lagskontrakt med Malmö FF kommer också att ställas in.

”Med anledning av covid-19 kommer vi att stänga träningarna för både allmänheten och media”, skriver Malmö FF i ett pressutskick.

Personalen släpps inte in mot AIK

I nuläget planeras dock kvartsfinalen i svenska cupen mot AIK att spelas som bestämt, med avspark 16.00 på söndag.

Enligt initierade källor till Kvällsposten kommer Malmö FF att vara oerhört restriktiva med vilka som får tillgång till matchen.

Långt ifrån alla föreningens heltidsanställda planeras för tillgång till Stadion vid matchen. Endast den MFF-personal som har ett direkt arbetsuppdrag kring själva matchen kommer att släppas in på Stadion på söndag.

Ett drygt 20-tal personer från ackrediterad media – fotografer och reportrar – har i nuläget tillgång till pressläktaren. Detta för enligt Malmö FF ”för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bred rapportering”.

