I torsdags tog Malmö FF emot HSK Zrinjski i det första mötet av två i Europa Leagues tredje kvalomgång.

Inför en småkokande Stadion vann MFF med 3–0, ett resultat som var i underkant, och den allsvenska tabelltrean har nu ett ypperligt läge att ta sig vidare till den playoff-omgång där antingen FC Neftchi från Azerbajdzjans huvudstad Baku eller Bnei Yehuda Tel Aviv från Israel väntar.

Mellan de båda Europa League-matcherna spelade MFF i söndags i allsvenskan borta mot Häcken.

Den matchen slutade 1–1 och Jo Inge Berget klev av redan efter elva minuter på grund av problem med ena ljumsken.

– Det är klart att han är ett frågetecken inför torsdag. Jag vill varken säga något för eller mot, men när vi får nya besked så tätt in på match så är det ovisst, sade Malmö FF:s fysio Jesper Robertsson till Kvällsposten i måndags.

Även Falkenberg i riskzonen

Enligt Kvällsposten uppgifter är Jo Inge Berget nu alltså inte aktuell för spel mot HSK Zrinjski.

Det är ännu oklart hur statusen är inför söndagens allsvenska möte med Falkenberg.

Att Malmö FF under transferfönstrets sista dag lånade in Felix Beijmo, från Werder Bremen, vars favoritposition är just den wingback-roll till höger som Berget haft visar på att MFF anser sig vara i behov av förstärkning på just den positionen.

Returmötet med HSK Zrinjski startar 19.00 på torsdagkvällen.