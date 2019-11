Markus Rosenberg klev in på Behrn arena för sin sista allsvenska match i karriären med ett enda mål i sikte. Att ta hem tre poäng, hoppas på gynnsamma resultat i Djurgårdens och Hammarbys matcher och därmed ta hem SM-guldet.

Och det såg länge ut att bli så.

Efter den första halvleken ledde Malmö FF med 2-0 samtidigt som Djurgården låg under och Hammarby ”bara” ledde med 1-0.

Rosenberg avslutar allsvenska karriären som målskytt

I den andra halvleken fick Rosenberg dessutom skriva in sig i målprotokollet två gånger om. Först rakade han in en stolpretur från nära håll till 4-0 för att sedan slå in 5-0 på en fin framspelning från Sören Rieks.

Men samtidigt som Rosenberg hade show mot Örebro så gick resultaten mot skåningarna i Norrköping. Jesper Karlström reducerade först för Djurgården innan Mohamed Buya Turay slog in kvitteringen till 2-2.

Den poängen räckte för att Djurgården skulle bli svenska mästare och Rosenberg och MFF får nöja sig med stora silvret.

Hammarby gjorde det de kunde och slog Häcken. Men de hade klart sämre målskillnad än MFF och får lilla silvret.

– Det är klart att det känns tråkigt. Man fick lite hopp när man hörde att de låg under med 0-2 i halvtid. De hade ju kunnat leda från första början så hade man sluppit det lilla hoppet som finns. Men det är inte i dag det avgörs, det är sedan länge… Många tappade poäng längs vägen. Surt, men man var lite förberedd på det, säger Markus Rosenberg.

Hur får du reda på Djurgården har kvitterat?

– Det gick ett surr på planen, så inser man att det är den som är 2-2. Då måste man bara gå ut och lira, men man sneglar med på resultattavlan än på planen.

Rosenberg: ”Skönt att det inte är slut här”

Rosenberg tycker att Djurgården är värdiga vinnare.

– Det är klart. Vinner man är man värdig. Tur och allt sån jämnar ut sig i längden.

Vad tror du om DIF i Champions League?

– Nej, vi får hoppas de är stora. Det är bra med svenska lag i Europa. Historiskt har svenska lag inte varit lika bra som oss, men Djurgården har inte fått chansen förr, så vi får se hur de klarar sig.

Vad betyder det missade guldet för er i EL?

– Det betyder inte så mycket. Vi vill gå vidare oavsett. Det gör ingenting. Det var viktigt att få med sig en bra match.

– Det är skönt att det inte är slut här. Det hade varit ganska tråkigt.

Så slutade guldstriden 1. Djurgården, 66 poäng +34 2. Malmö FF, 65 poäng, +40 3. Hammarby, 65 poäng, +37 Visa mer Visa mindre

Avslutar med storseger – men missar guldet

Se höjdpunkter från MFF:s 5-0-seger mot Örebro.

TV: Rasmus Bengtsson om när Malmö FF insåg att det guldet var kört