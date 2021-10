MFF åkte på en smäll redan innan matchen mot Östersund hade kickat igång. Anel Ahmedhodzic ut skadad på uppvärmningen och in i elvan klev Eric Larsson i stället.

Det var ingen sprakande första halvlek. Sören Rieks hade lagets bästa chans med ett skott i bra läge efter inspel snett inåt bakåt, men Sixten Mohlin svarade för en vass räddning.

Keepern, som fostrats i MFF, fick dock kapitulera i minut 42 då Antonio Colak rullade in den straff som gästerna tilldömdes efter att Veljko Birmancevic fälldes i straffområdet.

– Jag är glad att jag gjorde mål. Östersund spelar bra och kontrar. Det är en tuff match, men till slut gjorde vi mål och det kommer komma fler lägen i andra halvlek, sa Colak i Discoverys sändning i pausvilan.

Sågades av experten

Till den andra halvleken valde Jon Dahl Tomasson att byta ut Bonke Innocent, som i tv-sändningen kritiserades av expertkommentatorn Johan Arneng som menade att nigerianen var överflödig i matchen. Tomasson ansåg uppenbarligen samma sak och kastade in Adi Nalic på banan i stället, en offensiv rockad.

Det skulle visa sig bli ett succébyte. Det dröjde nämligen bara åtta minuter av den andra halvleken innan just Nalic utökat ledningen. Colak klackade fram bollen till Jo Inge Berget som slog in bollen i straffområdet där Nalic dök upp och läckert styrde in 2–0 för MFF.

I matchens 57:e minut punkterades tillställningen då MFF av bara farten gjorde 3–0. Sören Rieks hittade fram till landsmannen Anders Christiansen som fri i snäv vinkel i straffområdet tryckte in trean. Tabelljumbon Östersund ett slaget lag.

”Kom inte alls in i det”

Matchen slutade också 3–0 och MFF upp i serieledning på samma poäng som AIK och Djurgården som dock har en drabbning till godo.

– Första 45 minuterna kom vi inte alls in i det och det tog för lång tid, men vi steppade upp i andra halvlek och gjorde två mål. En bra andra halvlek av oss, summerar Adi Nalic som alltså kom in i paus.

