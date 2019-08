Glödhett toppmöte på Stadion i Malmö mellan MFF och Djurgården.

Mohamed Buya Turay frälste bortasupportrarna när han kontrade in 1-0 för stockholmarna i den andra halvleken.

Då fick hemmalaget ett gyllene läge att kvittera.

Anders Christiansen utmanade Jacob Une-Larsson i straffområdet. Dansken föll och domaren Glenn Nyberg pekade på straffpunkten till stor förvåning hos djurgårdarna.

På tv-bilderna var det tveksamt om Une-Larsson och Christiansen haft kontakt.

Malmö missade sjätte(!) straffen för säsongen

– Den är högst tveksam, säger C Mores expert Anders Andersson.

Fram klev Markus Rosenberg och slog straffen lågt mitt i mål. Men Tommi Vaiho klarade.

– Vi hade pratat om det innan, att de har bommat fem raka straffar och att den som skjuter säkert kommer försöka sätta den i mitten. Jag gick vänster men höll kvar benen. Jätteskönt, säger Tommi Vaiho om sin räddning till C More.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand kom med en kaxig passning till Markus Rosenberg efteråt.

– Vi visste att Tommi skulle ta den. Jag var inte nervös, säger han.

C More: Du var inte ens nervös?

– Faktiskt inte. Jag såg när Markus gick fram, och då är han ändå en jävligt cool spelare, att han var stressad, säger Bergstrand.

Malmö FF har missat sina samtliga sex straffar under säsongen. Det är nytt allsvenskt rekord, enligt C More.

– Herregud. Vad håller Malmö på med? säger C Mores kommentator Åke Unger.

– Det är svårt att vinna guld när du missar sex av sex straffar på en säsong, säger experten Anders Andersson.

Malmös tränare Uwe Rösler berättar att han inte ens tittade på straffen.

– Jag tittar i normala fall. Jag vet inte varför det är så, vi övade innan Europa nu. Inför våra senaste fyra matcher har vi tränat. Man kan inte förklara. Vi har missat sex och ytterligare en. Det händer. Vi försöker gå vidare och träna mer.

– I normala omständigheter vinner vi matchen. De hade kontrollen vi normalt sett har, det var små marginaler, vi är bra när vi dominerar och inte ger bort några kontringar. Det gjorde vi i dag, de straffade oss. Vi måste torka av oss och spela på torsdag och komma över linjen då, säger Rösler.

Markus Rosenberg: ”Jag är människa jag med”

Markus Rosenberg beskriver känslorna efteråt.

– En otroligt tung förlust. Jag missar en straff, jag har två lägen på Christiansens inspel, jag har ett bra nickläge... Vi skapar lägen nog för att vinna den här matchen, säger Rosenberg.

Rosenberg har missat en straff tidigare under säsongen.

Han kände press, berättar han själv.

– Klart. Jag är människa jag med. Vi spelar om att ta över förstaplatsen i serien och det är en viktig match i ett tufft läge. Jag har fått mycket beröm för att jag har avgjort matcher. I dag känns det som att jag avgör till Djurgårdens fördel, säger Rosenberg.

Trots massiv MFF-press i slutet av matchen lyckades Djurgården hålla undan och vinna med 1-0.

Djurgården leder nu allsvenskan fyra poäng före AIK och sex före tredjeplacerade MFF.

Men Markus Rosenberg har inte gett upp guldet.

– Kört är det inte. Men det hade underlättat med seger här. Vi siktar på guld och att ta oss ut i Europa League, säger han.