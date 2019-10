Ett långt inlägg från Behrang Safari.

En nick via axeln och in i mål från Felix Beijmo.

Så tog Malmö FF över den allsvenska serieledningen sedan Hammarby tidigare på söndagen besegrat Djurgården i Stockholmsderbyt.

– Jag såg att det stod 2–0 till Hammarby när jag gick ut och värmde upp, sedan kopplar man av och fokuserar på vår match. Men jag kunde ana att det slutade med någonting åt Hammarbys favör, säger Felix Beijmo och avslöjar när han insåg att hans mål tagit upp Malmö FF i serieledning.

– När jag kom in i omklädningsrummet efter matchen.

Berätta om målet.

– Behrang slår ett långt inlägg mot bortre stolpen där jag ska vara. Sedan har jag lite tur och den går via huvudet ner på axeln och in i mål. Men det är också något jag tränat väldigt hårt på sedan jag kom hit till Malmö, att komma in på bortre stolpen och möta inläggen. Så det var välförtjänt.

Vad tycker du om din egen insats?

– Min insats var som lagets. Väldigt bra inställning, vi kommer från minut ett och trycker ner dem. Jag pressar deras ytterback hela matchen igenom, ingen bländade fotboll varken individuellt eller lagmässigt, men jag tycker det är klart att vi ska ta segern, säger Felix Beijmo.

Beijmo nöjd med sin tid i Malmö

Ytterbacken som är på lån i Malmö FF från Werder Bremen inledde sejouren i Skåne med i princip sex matcher på två veckor.

De senaste veckorna har Beijmo dock ofta placerats på bänken.

Men mot IFK Göteborg spelade matchhjälten från start.

– Det blev väldigt mycket pang på när jag kom hit till Malmö, sedan spelade jag med U21-landslaget under det allsvenska uppehållet. Allt det från att inte ha spelat någonting på ett år. Kroppen blev sliten av det. Sedan efter U21-landslaget har det blivit lite mindre speltid, säger Beijmo som mot IFK Göteborg för första gången gjorde 90 minuter för Malmö FF.

Att Felix Beijmo sköt ner sitt gamla lag Djurgården från serieledning lägger han inte större vikt vid.

– Det betyder inget extra för egen del, det här var bara fokus på laget och att vi måste ta de här poängen. Vi slåss inte bara med Djurgården, utan också med Hammarby som vi möter direkt efter landslagsuppehållet. Det kommer att bli en oerhört tuff match i Stockholm mot dem.

Hur ser du på den allsvenska upplösningen?

– Det är inte ett tvålagsrace, det handlar om fyra. Vi har fokus på oss själva, gör vi vårt vinner vi SM-guld, säger Beijmo och förklarar varför han tror MFF står som segrare till slut.

– För att vi har mer kvalitet i vår trupp än de andra lagen.

Hur upplever du tiden i Malmö så här långt?

– Det har betytt jättemycket för mig. Jag har spelat många fler matcher på de här två månaderna än jag gjort på det senaste året. Det har fallit väldigt väl ut så här långt, precis som både jag och klubben hade tänkt sig, säger Felix Beijmo.