Matcherna som kan rädda Malmö FF:s ekonomi 2020

Nyligen konstaterade Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson att klubben ser ut att gå 50 miljoner back under 2020. Ett saftigt minusresultat, förstås.

Räddningen för MFF? Att ta sig till Europa Leagues gruppspel som just skulle ge klubben omkring 50 miljoner kronor. Under torsdagskvällen tar laget emot polska Cracovia i första kvalrundan, men sportchef Daniel Andersson tycker inte att just detta Europaäventyr är mer betydelsefullt än något tidigare år.

– Nej. Jag vet inte om det är viktigare att nå Europa nu faktiskt, jag tycker alla år är lika viktiga.

Du tänker inte så mycket på pengarna?

– Under dessa år har vi som tur byggt upp ett kapital som gör att vi går hyfsat starkt. Men vi kommer ju gå på en rejäl smäll i år, något vår ordförande deklarerat, säger Andersson och fortsätter:

– Vi vill alltid vidare i Europa, framförallt på de sportsliga grunderna men också på grund av de ekominiska bitarna.

Beijmo: ”Skulle hjälpa klubben extremt mycket”

En spelare som mer än gärna hjälper MFF till ett så bra ekonomsikt år som möjligt är nyförvärvet Felix Beijmo, som köptes loss från Werder Bremen tidigare i augusti.

– Det är ett speciellt år och en speciell sits. Alla allsvenska klubbar kommer säkert göra förlust i årsredovisningen. Det gäller att man skrapar ihop de pengar man kan få. Tv-intäkterna är väldigt viktiga och skulle sedan Europa bli en bonus för oss hjälper det nog MFF extremt mycket. Vi vill nå gruppspelet rent fotbollsmässigt, men också för att stärka klubbens ekonomi.

MFF-kaptenen vill inte tänka på pengarna

Det tuffa ekonomiska året till trots, MFF är den överlägset rikaste klubben i Sverige. Tidigare gruppspel i Champions League och Europa League samt storförsäljningar har gett den himmelsblåa föreningen ett försprång gentemot konkurrenterna. Kapten Anders Christiansen vill inte fundera för mycket på pengarna när han kliver in i årets Europakval.

– Klart vi spelare vill hjälpa klubben så mycket som möjligt, men funderar vi på varenda krona blir det konstigt. Vi kan inte fundera på att vi spelar om 50 miljoner kronor, det är fel fokus. Det enda vi kan fokusera på är att vinna våra matcher, därefter kan vi prata om pengar.

