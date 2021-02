”Måste slå stockholmarna också – vi gillar inte dem”

Atalanta, Milan och Chelsea var några av alla storklubbar som Anel Ahmedhodzic kopplades ihop med under vintern. Någon försäljning blev det aldrig och nu talar i princip allt för att mittbacken spelar kvar i MFF fram till sommaren.

– Jag har varit redo nu för Europa efter min säsong i allsvenskan. Men det finns ingen besvikelse, säger Ahmedhodzic.

”Mackan sköter allt”

Han säger själv att han inte riktigt vet hur nära det var med en övergång redan i vinter.

– Men jag läste att det var mycket rykten och sånt, det såg jag. Jag låter Mackan (Rosenberg, agent) sköta allt och fokuserar på det jag ska fokusera på.

– Mackan sköter allt och när jag ska skriva på något så säger han till mig.

Troligt med sommarflytt

Att flytta först till sommaren skulle kunna innebära en fördel jämfört med om han gjort det i vinter, tror Ahmedhodzic.

– Att som mittback komma in i ett lag mitt under en säsong blir svårt. Tränaren byter nästan aldrig mittback under en säsong, det blir svårare. Rent logiskt är det lättare att komma in i ett lag under sommaren.

Är du inställd på att det blir en flytt till sommaren?

– Det är mycket möjligt att det blir.

– När det blir något rätt för mig och klubben så händer det.

Vill slå Zlatan-rekordet

Det har spekulerats i att MFF satt en prislapp på uppemot 80 miljoner på Anel Ahmedhodzic. Han säger själv om summan:

– Alltså, jag ska vara ärlig. Jag är värd minst 500 miljoner.

Sen skrattar han.

– Nej, jag skojar. Den är rätt så rimlig faktiskt.

Det finns ett rekord på omkring 82 miljoner kronor som Malmö FF fick för Zlatan. Hur skulle det kännas att vara den som slår det?

– Två grabbar från Rosengård som säljs för så mycket, det är jävligt stort.

Hur viktigt är det för dig att bidra till Malmö FF:s ekonomi?

– Jag vill alltid ge tillbaka till de som har hjälpt mig, det är en en stor del av det jag tror på, att ge tillbaka det man fått. Det känns skönt att kunna hjälpa klubben och staden jag är uppväxt i.

”Gillar inte stockholmare”

Zlatan Ibrahimovic är inte den dyraste spelaren som sålts från allsvenskan. AIK:s Alexander Isak-affär med Borussia Dortmund var värd mer. Även det rekordet vill Ahmedhodzic ha.

– Vi måste slå stockholmarna också. Vi gillar inte stockholmare, säger han.

Och skrattar igen.

LÄS MER: Vagic inspireras av Ahmedhodzics resa