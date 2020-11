Mästarna överkörda borta mot Varberg

Första fem minuterna var det bara ett lag på planen – Malmö FF sköljde över Varberg och skapade tre hörnor inom loppet av 1,5 minut. Hemmalaget höll undan, fredade sig och lyckades växa in i matchen.

Med besked.

Därför kom också ledningsmålet mycket rättvist. Keanin Ayer höll sig framme när Lasse Nielsen misslyckades med en rensning och sköt enkelt in ledningsmålet för Varberg – sydafrikanens första för säsongen. I samband med målet blev Ayer också lagets 16:e målskytt under 2020, bara Häcken har spritt ut målskyttet mer än hallänningarna.

Överkörning signerad Varberg

I inledningen av den andra halvleken fortsatte Varberg att gasa på och fick utdelning nästan omgående. Tashreeq Matthews och Junes Barny kombinerade sig igenom ett stillastående och passivt MFF-försvar, och Barny avslutade mycket kyligt.

Närmare än en reducering signerad Lasse Nielsen kom inte MFF – därmed är också möjligheten att sätta rekord i avstånd till det andraplacerade laget borta.

Astrit Selmani punkterade tillställningen med sitt 3-1–mål i den 80:e minuten. Det var också succéanfallarens sista den här säsongen, då han efter en varning i fösta halvlek är avstängd mot Djurgården. Eric Larsson tröstmålade för MFF med sekunder kvar, till ingen nytta.

Astrit Selmani efter matchen:

– Obesegrade mot Malmö FF, 12 mål på de senaste tre matcherna… Känns underbart just nu. Det är en stormatch för oss och går all in på allt, pressar högt och får in det första målet, säger kaptenen i Dplay och fortsätter:

– Surt bara att inte få spela mot Djurgården. Vi får se om det räcker till seger i poängligan.

Dplay: Var spelar du nästa säsong?

– Det får vi se, säger Selmani och ler.