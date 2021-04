Mardrömsbeskedet: Blir borta längre tid

Tidigare under vintern skrev Phil Ofosu-Ayeh under ett kontrakt med Halmstad BK över resten av året. Den 29-årige högerbacken har under sin karriär tillhört tyska klubbar som Eintracht Braunschweig och MSV Duisburg.

Han var med andra ord ett meriterat nyförvärv.

Debuten kom i svenska cupen den 27 februari när HBK 0-0-kryssade mot Västerås och i söndags var det dags för allsvensk premiär för Ofosu-Ayeh.

Men den där premiären blev inte som det var tänkt. Ofosu-Ayeh hoppade för att plocka ner en långboll som var adresserad till BK Häckens Leo Bengtsson. HBK-backen missade dock bollen, landade illa och tvingades lämna gräsmattan på Örjans vall på bår.

Mardrömsbeskedet:

Kort efter slutsignal meddelade Halmstadtränaren Magnus Haglund att det såg ut som att Ofosu-Ayeh drabbats av en korsbandsskada.

Under måndagen genomgick 29-åringen en röntgen som bekräftade Haglund farhågor. HBK:s sjukgymnast Simon Bakkioui säger till Fotbollskanalen att Ofosu-Ayeh har drabbats av en ”främre korsbandsfraktur”.

– Mitt mål är att han är tillbaka på plan om sex månader, säger Bakkioui, till Fotbollskanalen.

Allra närmast kommer Ofosu-Ayeh att rehabilitera i Sverige, innan det väntar operation. Troligtvis redan denna eller nästa vecka, enligt Bakkioui.

På Fotbollskanalens fråga om Ofosu-Ayeh kan vara tillbaka i spel om sex månader svarar sjukgymnasten:

- Det är helt möjligt. Om vi utgår från nu och hans fysiska status är det fullt möjligt. Han är en jättestark människa med bra muskler. Han hinner inte tappa jättemycket.

Halmstad BK vann söndagens match mot BK Häcken med 1-0. Det allsvenska äventyret fortsätter för hallänningarna den 18 april med bortamöte mot IK Sirius.