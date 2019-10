Mardröm för Sundsvall – efter HIF:s supermål

GIF Sundsvall är allt närmre kval till superettan. Matchen mot Helsingborg – som i förra omgången säkrade sitt kontrakt – beskrevs inför matchen som en måstematch.

Och efter att ha förlorat med 2-1 är läget ännu tyngre för norrlänningarna.

– Det är en match vi ska vinna, helt klart. Vi har en hög med chanser som vi ska göra fler än ett mål på. Sen blir det som det blir när vi går all in. De är effektiva på de två lägen de fick på slutet, suckar Tobias Eriksson i C More.

Tre mål på fyra minuter

För det var Sundsvall som hade ett massivt spelövertag – men HIF gjorde matchens första mål.

I den 82:e minuten kontrade HIF genom Max Svensson, som assisterade Tobias Mikkelsens första mål i klubben.

Tre minuter senare svarade Tobias Eriksson när han skarvade in kvitteringen efter Dennis Olssons inlägg.

Men bara minuten senare slog Tobias Mikkelsen till igen och tryckte dit ledningsmålet för HIF. Dansken placerade iskallt in bollen i sitt höger kryss, efter att ha avslutat vid straffområdesgränsen.

HIF:s Tobias Mikkelsen är självkritisk efter matchen.

– Vi var inte så bra, vi lyckades inte behålla bollen. Men vi gjorde två mål på kontring, det räckte, säger han och fortsätter..

– De spelade bra, vi fick springa och jaga mycket. Vi hade tur i dag.

Riskerar åka ur

2-1 blev också slutresultatet. Men det fanns chanser för Sundsvall att rädda en poäng. På tilläggstid fick David Batanero ett superläge inne i boxen, men spanjorens avslut gick långt över Anders Lindegaard i HIF målet.

– Där måste han bara göra mål, utbrast Daniel Kristiansson, kommentator på C More.

GIF Sundsvall riskerar nu att hamna på nedflyttningsplats efter att omgången är färdigspelat. Bottenkonkurrenterna Kalmar (plats 14 i tabellen) och Falkenberg (16) möts klockan 16 på lördagen.

Nu måste Sundsvall vinna mot AIK i den avslutande omgången för att undvika kval.

– De andra lagen kan vi inte styra. Det här kommer leva till sista omgången. Vi ska göra allt vi kan mot AIK, så får vi se hur långt det räcker, säger Tobias Eriksson till C More.