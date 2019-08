Efter några vacklande matcher i allsvenskan tog Malmö emot Falkenberg under söndagskvällen hemma på Stadion. Och det skulle bli en ”walk in the park” för hemmalaget.

Nyförvärvet Felix Beijmo gick direkt in i startelvan och debuterade för sin nya klubb.

Redan efter sju minuter spräckte Romain Gall nollan när han på nick gjorde 1-0. Falkenbergs Hampus Nilsson var på bollen men kunde inte styra bort den.

2-0 kom till efter ganska trasslig situation där bollen till slut hamnade hos Markus Rosenberg som petade sitt åttonde mål i årets allsvenska.

Traustason med två mål och en assist

Sedan skulle islänningen Arnor Traustason ha show.

Först gjorde han 3-0 i den 54:e minuten för att sedan göra sitt andra mål i matchen bara någon minut senare när han gjorde 4-0. Då hade Traustason gjort två mål och en assist för sitt Malmö.

Det skulle bli ännu värre för Falkenberg. Guillermo Molins kom in i stället för Markus Rosenberg och kunde i den 66:e minuten göra 5-0 som även blev matchens slutresultat.

I och med storsegern gick Malmö upp i serieledning med en match mer spelad än Djurgården som under måndagen möter AFC Eskilstuna på hemmaplan.

Tränaren Uwe Rösler var väldigt nöjd efteråt.

– Skillnaden mot Östersund, där vi också var bra, var att vi var kliniska i dag, säger han.

– Två spelare gjorde debut i dag. Båda gjorde väldigt bra i från sig. Felix (Beijmo), efter kort tid har anpassat sig väldigt bra och är redan en stor tillgång för oss.

Segern innebär att Malmö är obesegrat i 18 raka matcher – någonting som inte har inte hänt sedan 1977.

