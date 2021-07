Malmös galna kross borta mot Degerfors

4-0 senast mot Sirius.

Malmö FF gästade under lördagseftermiddag Degerfors på Stora Valla – och det var aldrig något snack om saken.

Drygt kvarten in tog bortalaget ledningen genom stekhete Antonio Colak. Anfallaren drog i väg ett skott som styrdes via Oliver Ekroth och in i mål.

Knudsen klev av skadad

Strax innan halvtidsvilan ökade MFF ledningen – efter ännu en styrning. Bollen styrdes på Adi Nalic och in i mål, bakom en chanslös Ismael Diawara.

– Första halvleken är väl inte jättebra. Vi vågar inte spela och rädslan tar över. Vi vet inte vad vi ska göra med bollen när vi får den. Det är tufft att möta Malmö FF och vi måste börja ta tag i matchen och börja lira. På hemmaplan har vi ingenting att förlora, säger Oliver Ekroth i Discovery Plus.

Men det blev inte bättre för hemmalaget i den andra halvleken. Faktum är det blev mycket värre.

Anders Christiansen satte 3-0 och minuter senare hade Veljko Birmancevic gjort två mål. Malmö FF ledde med 5-0 efter endast 55 spelade minuter.

Oroväckande för Malmö är att vänsterbacken Jonas Knudsen fick kliva av skadad. MFF möter HJK Helsingfors i Champions League på onsdag.

