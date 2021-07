Malmös drömminuter efter Brolins jättetavla

Malmö FF är mitt uppe i ett hektiskt program och det märktes inför bortamatchen mot Mjällby AIF. Jon Dahl Tomasson som på flera träningar pratat om att han vill använda stora delar av sin trupp – valde i dag att vila formstarka Antonio Colak och Anders Christiansen. I stället fick nyförvärven Niklas Moisander och Malik Abubakari göra sina första starter i MFF-tröjan.

Mjällby å andra sidan valde att starta Amin Sarr, utlånad från Malmö FF, tillsammans med Jacob Bergström på topp. Och inledningsvis stod hemmalaget upp bra mot Malmölaget som jagade sin tredje raka seger. Vid halvtid stod det 0-0 mellan lagen men i andra halvlek skulle det bli mer dramatik.

Mardrömsminuter för Mjällby

Adi Nalic hade tidigt chansen att peta in bollen i öppet mål i början av andra halvlek men lyckades ändå inte spräcka målnollan. 23-åringen behövde dock inte misströsta särskilt länge. I den 58:e matchminuten vann han en nickduell i straffområdet och prickade stolpen innan bollen med hjälp av studs via Mjällby-spelaren Jacob Bergström gick in i mål.

Och mardrömsminuterna rullade vidare i snabb takt för hemmalaget Mjällby.

Knappt fyra minuter senare var det dags igen.

En kommunikationsmiss i hemmaförsvaret och 20-åriga Samuel Brolin lämnade Veljko Birmančević ensam med öppen kasse och kunde enkelt nicka in 2-0. Siffrorna stod sig matchen ut och de allsvenska serieledarna kunde förlänga sin segersvit.

– Jag är otroligt stolt över laget . Oavsett vilka spelare jag väljer så tar de initiativ och tar chansen, säger Jon Dahl Tomasson.