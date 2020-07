Ola Toivonen gjorde sin första match från start sedan återkomsten till Malmö FF, men den tidigare landslagsstjärnan var relativt osynlig. Toivonen hade dock chansen vid ett frisparksläge under slutet av matchen. Men Carljohan Eriksson sträckte ut och såg till att anfallaren klev av planen mållös.

Mjällbymålvakten stod för flera bra ingripanden, och räddade bland annat Isaac Kiese Thelins straff i förlängningens sista minut efter stor dramatik.

– Vilken match han gör!, kommenterade C Mores Åke Unger.

– Jag tänkte först och främst att det inte var straff, sen tänkte jag att det inte fanns tid att lägga energi på att skälla ut domaren. Jag vet inte om jag kom in i hans (Kiese Thelins) huvud men jag kände att jag skulle ta den, säger Carljohan Eriksson.

Ställningen var därmed 0-0 efter 120 minuter spelade. En straffläggning behövdes då för att skilja Mjällby och Malmö FF åt i Svenska cupen-semin.

Knudsen hjälte

Jo Inge Berget inledde iskallt med att sätta den första straffen, medan David Batanero inte gjorde detsamma.

Därefter rullade flera spelare in bollen från elva meter. Men efter Malmös Fouad Bachirou missat sin straff kvitterade David Löfqvist.

Malmö visade dock styrka – när det behövdes som mest. När Mamudo Moro missat Mjällbys fjärde straff dunkade Jonas Knudsen in målet som skickade Skånelaget till final mot IFK Göteborg.

– Jag visste vart jag ville slå den och jag tänkte bara att bollen ska in i mål. Jag såg att han gick lite till vänster och om han skulle ha en chans så var han tvungen att göra en riktigt bra räddning, säger Knudsen och fortsätter:

– Att gå vidare till final känns helt fantastiskt. Vi spelar för att vinna titlar, så nu är vi i final. Det blir en extremt viktig för hela Malmö.

Final i Göteborg

En annan hjälte var Johan Dahlin.

– Det blev onödigt spännande. De hade en chans under 120 minuter, så det känns rättvist. Det positiva vi kan ta med är att vi skapade mycket chanser. Jag kände mig väldigt sysslolös i dag, säger MFF-målvakten till C More.

Carljohan Eriksson var däremot besviken.

– Jag hade fingertopparna på bollen vid två straffar, men jag får ge kredd till straffskyttarna att det var bra straffar, säger Eriksson som är besviken över att uttåget.

– Väldigt surt, riktigt riktigt surt.

Finalen avgörs den 30 juli med IFK Göteborg som hemmalag.