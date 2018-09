Det började dock svagt för mästarna.

Efter kvarten spelad stod det 2–0 till hemmalaget på Jämtkraft arena.

Anders Christiansen frispelade oturligt Ludvig Fritzson som placerade in ettan bakom Johan Dahlin. Sedan slet sig Hosam Aiesh loss från Eric Larsson och lyckades lyfta in tvåan via stolpen.

Då vaknade MFF. Sören Rieks vände på en femöring i straffområdet och placerade in reduceringen. Bara minuter senare hittade samme Rieks en fristående Marcus Antonsson på bortre stolpen som tråcklade in kvitteringsbollen, vilket också var resultatet i paus.

Rosenberg: ”Nu slipper vi träna”

Men det var Sören Rieks som skulle få sista ordet i den här tillställningen.

Markus Rosenberg skickade in bollat i straffområdet och Rieks stötte till med vänsterfoten och vändningen var ett faktum.

– Det är ett bra lag vi möter, men vi gör det också väldigt bra. Vi är lite virriga i pressen över hela banan, det går snabbt på konstgräset här och det tog en kvart för oss att vänja oss vid det. Sedan tog vi kontroll, säger Markus Rosenberg i C More.

Snart väntar ett hektiskt höstschema för MFF med Europaspel kombinerat med spel i allsvenskan. Men Markus Rosenberg njuter av att ha lång ledighet fram till bortamatchen mot Genk i Europa League på torsdag.

– Det ska bli kul. Nu njuter vi, mycket matcher nu så vi slipper träna, säger Rosenberg.

Malmö har i skrivande stund åtta poäng upp till AIK på förstaplats i tabellen men Rosenberg tror att topplagen börjar bli nervösa av MFF:s formtopp.

– Jag säger som jag har sagt hela tiden. När vi gör en så otroligt dålig start på allsvenskan så är det en match i taget som gäller, hur tråkigt det än låter. När de tappar poäng där uppe är det bara bonus, vi ska försöka vinna alla matcher vi kan och sedan får vi se hur långt det räcker, säger Markus Rosenberg i C More.

– Det är klart topplagen börjar bli nervösa när de tappar poäng och vi vinner hela tiden.