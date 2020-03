Malmö FF ställer in alla sina matcher: ”Naturligt beslut”

Land efter land har stängt ner sin tävlingsfotboll.

I Sverige var planen att kvartsfinalerna i svenska cupen för herrar skulle spelas i helgen men inför tomma läktare.

Sent på fredagen kom dock beslutet att även de matcherna skjuts upp på obestämd framtid.

– Det har varit en pågående diskussion om kvartsfinalerna och det här är ett naturligt beslut utifrån hur det har sett ut i samhället i övrigt och vilka rekommendationer som kommit från myndigheterna, säger Niclas Carlnén.

Vad anser du om att matchen ställs in?

– Det här var vad vi ville. Det är vår absoluta uppfattning att detta är bästa beslutet.

Samtidigt som tävlingsmatchen för MFF:s herrlag ställs in gör klubben samma sak med alla matcher i föreningen.

– Herr, dam och all ungdom ställer in alla matcher. Sedan är det ett beslut som gäller just nu. Vi följer utvecklingen noga och följer de råd och riktlinjer som ges. Det är svårt att säga någonting alls om den närmsta framtiden, det räcker att se på den senaste veckan för att få en tydlig bild av det, säger Niclas Carlnén.

Får konsekvenser längre

Om man ser krasst till det ekonomiska, vad betyder läget som är just nu för Malmö FF?

– Just nu handlar allting om vilka tidsperspektiv man väljer. Den här cupkvartsfinalen hade vi inte med i budgeten. Men det är klart att det här på sikt får konsekvenser även för Malmö FF.

– Sedan är ur ett större perspektiv ett självklart val att göra.

För Mjällby AIF som på lördagen skulle tagit emot Falkenberg i cupens kvartsfinal var det också självklart att ställa in.

– Vi måste se pandemin i ett större perspektiv och ta vårt ansvar. Jag tycker det är bra att man fattat ett sådant beslut. Vi är i en väldigt extrem situation, vi måste fundera både en och två gånger för att hjälpa till. Vi kan inte spela bara vissa matcher. Vi måste dra hela linan för att undvika folksamlingar. Även om vi spelar inför tomma läktare blir det folksamlingar kring våra matcher. Kanske inte runt arenan och planen, men på andra ställen där folk vill följa våra matcher via tv, säger klubbchefen Fredrik Danielsson.

Vad som händer i förlängningen är omöjligt att sia om enligt Mjällbybasen.

– Vi måste hitta lösningar längre fram. I dag finns inget svar. Det enda vi vet är att vi måste ta vårt ansvar här och nu.

Ska ha möte på måndag

Har ni funderat vad som händer om allsvenska inte kan dra i gång som planerat?

– Klart vi har funderat. Vi vill spela matcherna inför publik precis som det var tänkt. Men vi vill göra det vid ett senare tillfälle om vi inte kan starta i april. Men någon gång måste vi starta. Det är jättesvårt att säga när det kan ske.

– Nu måste vi lyfta blicken. Vad är klokast utifrån ett stort perspektiv. Just nu är det lite väl mycket fokus på pengar. Vi har en pandemi. Då måste vi ta vårt ansvar, säger Fredrik Danielsson.

På måndag har de svenska elitklubbarnas samarbetsorganisation Sef kallat till möte för att diskutera hur man ska gå vidare med den svenska fotbollssäsongen.

Där ska så väl Fredrik Danielsson som Niclas Carlnén delta.

Men exakt hur telefonmötet kommer att se ut var på fredagen oklart.

– Vi har inte fått någon agenda så jag kan inte svara på det nu, säger Niclas Carlnén.

Precis som Mjällby vill Malmö FF skjuta upp seriestarten av herrallsvenskan för att så långt det sedan bara går kunna spela serien inför publik.

