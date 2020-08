Malmö FF nära låna ut Gall till rivalen

Det var den första april som det stod klart att Malmö FF lånade ut förre Sundsvallsmittfältaren Romain Gall till norska Stabaek. Gall värvades in från ”Giffarna” 2018 för omkring fem miljoner kronor och kom då från en succésäsong i Medelpad. Han började sin tid i MFF bra men fick knappt någon speltid alls under Uwe Rösler och när Jon Dahl Tomasson tog över förändrades inte situationen.

Kan lämna Stabaek och lånas ut på nytt

Men i Stabaek har det heller inte blivit mycket speltid och därför så vill Gall nu lämna den norska klubben. Nu klubbadress kan bli Örebro SK, som jobbar hårt för att låna in Gall under sista dagen på transferfönstret. Enligt SportExpressens uppgifter förs intensiva diskussioner just nu lånet från MFF till ÖSK kan bli officiellt under transferfönstrets sista dag.