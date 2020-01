Det har gått två månader och ett årsskifte sedan Malmö FF tog emot Dynamo Kiev i Europa League.

Två månader och ett årsskifte sedan Markus Rosenberg i den sjätte tilläggsminuten vinklade in det där segermålet som i en och samma tiondel satte punkt för hans sista match som fotbollsspelare i Malmö och samtidigt summerade en hel gärning.

Två veckor senare säkrades gruppsegern i Europa League med en seger borta mot FC Köpenhamn och sedan stämplade fotbollsspelaren Markus Rosenberg ut.

För gott.

När Malmö FF på måndagen packade in hela sin 28-mannatrupp och flög till solen i spanska Marbella var Markus Rosenberg för första gången på sex år inte med på resan.

Medan laget är någonstans i luften över Mellaneuropa står han nu i stället ensam i shoppen till en padelhall i Höllviken med telefonen tätt tryckt mot örat.

– Hallå? Hallå? Hör du mig? Det är f-n ingen mottagning alls här. Jag fick till och med Tre att flytta masten. Men det hjälpte inte ändå, säger Rosenberg i luren.

Det är uppenbart att det är ett affärssamtal.

Det är uppenbart att det är en helt ny vardag för allsvenskans största profil under 2010-talet.

Markus Rosenberg avslutar telefonsamtalet. En stund senare säger han.

– Jag försöker fortfarande vänja mig vid det här.

En jobbig återkomst till Stadion för Rosenberg

Förra veckan var den abdikerade MFF-kapten tillbaka på Stadion och hälsade på.

Det gick inte riktigt som väntat.

– Det var bara jobbigt alltså.

Hur då?

– Att komma tillbaka till något som är ens eget men som inte längre är det… Nä. Jag var inte ens inne i omklädningsrummet. Det var tufft, säger Markus Rosenberg och slår ut med armarna.

– Jag har ju aldrig gjort något annat än fotbollen. Min fru har aldrig levt något annat vuxet liv. Maria (Markus fru) har varit med hela vägen och anpassat hela sitt liv efter ett schema. Vem som än har delat ut det så har det varit det schemat som jag fått i min hand som som har styrt.

– Nu är det ingenting som styr!

Samtidigt.

Där väldigt mycket förändrats för Markus själv, har betydligt mindre förändrats för andra människor i hans liv.

– Min fru lever som innan, hon trivs, hon tycker det är bra. Men hon tycker det är jobbigt för det har kommit in någon som stör. Jag är där om dagarna, säger Markus Rosenberg och ler.

Markus Rosenberg på sitt nya jobb. Foto: JENS CHRISTIAN

Från padelhallens konferensrum på andra våningen ovanför shoppen, blickar Rosenberg ut över de dimmiga åkrarna på andra sidan den motorväg som han tidigare så gott som dagligen körde till Stadion.

Sedan säger han.

– Det kommer att ta tid det här. Det får vara en sorg. Vissa dagar är bra, vissa dagar är det klart jobbigt.

Ett tecken på det senare?

Samtidigt som Malmö FF för ett par veckor sedan startade upp träningssäsongen med ett öppet pass inför publik på Malmö IP var Markus Rosenberg på familjesemester i Dubai.

Tankarna?

De var på en plastmatta i centrala Malmö.

– Då var det jobbigt. Då kändes det: ”Aaargh... Scheisse!”

Bygger en ny padelhall i Värnamo

Markus Rosenberg försöker förklara varför den känslan kom.

– Jag kommer inte att hitta något lika roligt i livet. Vad jag gör nu är att försöka hitta något annat som ersätter det. Men jag kommer nog alltid att leva med en sorg efter tillhörigheten. Det handlar om tillhörigheten som spelare, om jag skulle jobbat med en annan tjänst i klubben så hade inte det varit samma. Inte för mig i alla fall.

Medan Malmö FF är i Marbella för att möta Krasnodar och Sparta Prag inför 16-delsfinalen mot Wolfsburg varvar Markus Rosenberg skollämningar med jobbmöten och padelprojekt.

Padelcourt No 9 ska utvidga med en ny hall för sex banor i Värnamo och tanken är att den ska stå klar i juli.

– Jag är jätteglad att jag har Värnamo. Det gör ändå att jag har att göra hela tiden. Om barnen går till skolan, Maria sticker och jag sitter själv hemma och alla andra jobbar så kan jag sätta mig med det. Alla upphandlingar är inte klara, jag anställde en person häromdagen. Så där finns rätt mycket att göra.

Hur känns det livet?

– Det är väldigt speciellt för mig. Sedan finns det många fördelar. Maria fyller 40 i februari. Vi kan åka var vi vill. Jag blev stressad och ville boka, då sa Maria: ”Kan vi inte bara kolla en vecka innan? Är det fint väder på Mallis kan vi ta det. Annars är kanske skidor i Österrike ett bättre val.”

Men det är inte bara vädret på Mallorca som Rosenberg nu följer noga.

Prognosen för de forna lagkamraternas träningsläger i Marballa har Rosenberg stenkoll på.

– Ja. Herregud. Den såg bra ut den du.

Tifot för Markus Rosenberg vid sista hemmamatchen, mot Dynamo Kiev Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Vid årspremiären, 7–0 mot IFK Malmö, var Rosenberg dock inte på plats.

– Jag såg den på tv. Det är klart jag har ett stort intresse. Speciellt som nu när jag är nära både laget och föreningen. På sikt kommer ju laget bytas ut och det kommer mer att bli föreningen, men nu känns allt så extremt nära. Nu vill man dem bara så gott, säger Rosenberg, blickar runt i lokalerna för padelhallen och fortsätter:

– Det här kommer aldrig att ersätta fotbollen och att vara fotbollsspelare. Jag älskar hela omklädningsrummet och just det gänget vi var nu på slutet… När jag var utomlands så kom man inte lika nära folk. Jag har redan träffat Berra (Behrang Safari) nu efter nyår och Johan (Dahlin) har varit och fikat hos mig. Det är inte bara lagkamrater, det är vänner för livet jag har fått.

– Det var inte bara fotbollen, det var hela gemenskapen. Vi träffades utanför fotbollen, vi hade en kväll här i padelhallen några stycken med hela våra familjer. Så det var så mycket mer än bara jobbet.

– Det gör fortfarande ont när man ser dem åka i väg och börja starta träningen.

Hade insyn i MFF:s rekrytering av Jon Dahl Tomasson

Det har pratats om att det blir en för stor lucka att fylla efter dig, vad tänker du om det?

– Jag tror faktiskt inte det för det är ändå så pass många bra spelare. Och att det är en ny tränare som kommer in med en helt ny röst tror jag också kan vara bra i allt det här.

– Det har varit så många som har tagit ansvar under hela tiden, så det oroar jag mig inte över.

Det har kommit och gått lite tränare under din tid i Malmö FF, blev du förvånad över att det nu blev Jon Dahl Tomasson som ny huvudtränare?

– Nej, det blev jag faktiskt inte, säger Rosenberg med ett stort leende.

Var du involverad?

– Jag hade lite insyn. Så jag tycker det var ett väldigt bra val. Sedan har jag inte träffat Jon en enda gång. Jag var inne på Stadion och hälsade på, men då sprang jag inte på honom. De var ute på träning och jag ville inte störa för mycket. Men känslan jag får är bra.

Rosenberg 2014, tillsammans med Isaac Kiese Thelin som nyss värvats tillbaka till MFF: Foto: BILDBYRÅN

Dessutom pekar Markus Rosenberg på en ovanlighet i Malmö FF:s trupp som han anser talar för ett bra 2020.

– Vi har fått behålla alla. Hur ofta har det hänt att hela startelvan är kvar? Det har aldrig hänt. Annars har vi alltid tappat fem-sex spelare. Nu är det shit. Alla är kvar. Det ska bli intressant att se.

En sak slår aldrig Markus Rosenberg när han resonerar om kontinuiteten i startelvan. Det faktum att en saknas. Han själv.

Vill inte börja jobba för Malmö FF

Så väl Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson som klubbens vd Niclas Carlnén har varit öppna med att de håller kontakten med dig och de gärna ser att du en dag återkommer till klubben i någon form. Vad tänker du om det?

– Jag vill göra annat, men samtidigt har vi kontakten och jag kan vara ett bollplank och ställa upp om det behövs. Men en tjänst kommer det inte att bli. Inte nu.

– Jag tror inte det är bra för mig. Och jag tror inte det hade varit så bra för föreningen heller om jag hade kommit in direkt. Jag tror det kan vara bra att ta ett steg utanför. Jag hoppas att jag alltid kommer att ha en koppling till Malmö FF, men sedan måste det vara helt rätt och det är så mycket som ska falla på plats. Bara för att Danne (Daniel Andersson) lyckats som sportchef betyder inte det att jag hade lyckats som sportchef.

– Likadant med tränare. Bara för att jag var bra på planen så betyder det ingenting där. Det är en helt annan grej.

På tal om tränare, tränar du själv något nu förtiden?

– Jag sprang i morse!

Hur dags då?

– Jag lämnade min dotter vid åtta, så efter det.

Hur långt sprang du?

– 8,8 kilometer. Runt i Ljunghusen.

Efter 20 år som elitspelare ska du ut och jogga i kvarteren där du bor för att få träning, hur känns det?

– Ja, du… Om jag ska vara helt ärligt så var det faktiskt första gången jag joggade sedan jag slutade spela fotboll. Jag har lättare att gå till gymmet. Och jag har lättare att gå till padeln. Jag och några kompisar har en stående padeltid i veckan, så där får jag den biten. Samtidigt är man van vid att se sig själv i spegeln. Med muskler och en tränad kropp. Så jag har svårt att tänka mig titta i spegeln och inte se det. Så det gäller att köra på och ta hand om sig.

När du sprang där längs havet i morse och dina gamla lagkamrater packade för träningsläger i solen, vad tänkte du på då?

– Då tänkte jag på framtiden. Det är så jäkla mycket som jag måste se till. Jag samlar ihop allt och frågar mig, vad är jag bra på? Sedan kollar jag på mitt kontaktnät, finns det något där jag kan kombinera? Sedan i slutändan är frågan, hur mycket tid vill jag lägga?

Markus Rosenberg med sin fru Maria, vid Fotbollsgalan 2014. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Rosenberg nobbar fler än MFF

När Markus Rosenberg nu börjat lägga det pusslet har några bitar klarnat.

Han vill jobba med fotboll.

Men inte med vad som helst.

– Skulle jag bli tränare måste jag lägga extremt mycket tid och var väldigt bunden. Det vill jag inte, jag vill inte vara bunden. Jag kan tänka mig att jobba väldigt mycket. Men fördelen med att sluta har varit friheten och den vill jag ha kvar. Så jag försöker hitta min väg fram till vad det ska bli. Om jag hittar rätt till sommaren? Jag vet inte.

Markus Rosenberg fortsätter engagerat.

– Jag har inte kommit fram till vad jag göra. Men jag har kommit fram till vad jag inte vill göra. Jag har träffat människor inom fotbollen som är väldigt intressanta. Men jag har ännu inte landat i någonting. Ännu.

Malmö FF är inte de enda som får nobben av Markus Rosenberg i januari 2020.

– Hela mitt liv är så nu. Jag får tacka nej till rätt mycket för det känns fel. Sedan till allting som känns bra säger jag: ”Vi får se, ge det någon månad”. För jag vill inte göra något förhastat. Så länge finns det vardagliga i padelhallarna, sedan kanske några projekt till utöver det. Men det är ändå inte det jag kommer att vilja jobba med till 100 procent på lång sikt.

– Jag skulle vilja ha någonting som handlar om sport som är mitt 100 procents yrke. Sedan kan jag ha de här grejerna bredvid. Förhoppningsvis kan jag hitta ett fritt yrke där jag kan göra lite roliga grejer sidan om. Men huvudsysslan för framtiden, det är den jag letar efter nu.

Kommer inte se Wolfsburg på plats

Det är 16 dagar till Malmö FF möter Wolfsburg i Europa Leagues första 16-delsfinal.

När Markus Rosenberg i höstas fick frågan om han skulle förlänga sin karriär vid avancemang svarade anfallaren nej och han i så fall skulle följa MFF som supporter från läktaren.

Gällde det både borta- och hemmamatchen?

– Jag får nog säga att jag tänkte hemma… Haha! Jag hade tänkt se båda på plats, men Maria fyller 40 exakt då. Jag har försökt lobba in att vi ska ha 40-årsfesten i Wolfsburg. Men det gick väl inte riktigt hem, säger Rosenberg

– Det hade varit kul, men det kommer fler sådana matcher. Förhoppningsvis går de vidare så det kommer en ny chans riktigt snart också.

Rosenberg på träningsläger i Marbella för exakt ett år sedan Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Helt klart är att till returen på Stadion dyker Markus Rosenberg upp.

– Absolut. Jag kommer att se så många matcher jag bara kan. Det kommer jag alltid att göra.

Efter två timmar i padelhallen börjar det bli dags att röra på sig.

Medan Malmö FF har landat i ett soligt Marbella har både regn och vind intensifierats i Höllviken.

Vad händer mer i dag då?

– I dag är det riktigt lugnt. Nu har jag gjort det jag ska. Vi får se.

Klockan är runt 14.

Markus Rosenberg fortsätter.

– När åker du till Marbella?

Torsdag. Första matchen, mot Krasnodar, är inte förrän på söndag och andra mot Sparta Prag nästa torsdag.

– Ja. Men fan vad skönt ändå.

Medan både regn och vind friskar i ännu mer sätter sig Markus Rosenberg i sin bil, vinkar och kör i väg.

Ett par timmar senare postar Behrang Safari en film på sitt Instagram där backstjärnan för första gången går in på sitt hotellrum i Marbella, sedan letar han upprört genom det tomma rummet innan han i sorg faller ihop i ena hörnet.

Texten i bilden säger: ”When you realise Markus Rosenberg is not longer your roommate”.

Den känslan verkar vara ömsesidig.

