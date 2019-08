På torsdagen tar Malmö FF emot israeliska Bnei Yehuda Tel Aviv i det första playoff-mötet till Europa League.

Bnei Yehuda tog sig till EL-kvalet via en seger i israeliska cupen och på grund av Israels höga rankingpoäng från tidigare år gick laget in först i tredje omgången, medan MFF gick in i den första.

Malmö FF är favoriter till avancemang, precis som man var i Champions League-kvalet i fjol då man ställdes mot ungerska FC Vidi och då som nu började på hemmaplan.

Efter blott 1–1 på Stadion slutade mötet på den ungerska landsbygden 0–0 på en urusel gräsmatta och MFF åkte ur CL-kvalet i tredje omgången.

Med hemmaformen i zenit – 5–0 mot Falkenberg i söndags – vill Malmö FF nu ha en buffert med sig till bortamötet i Tel Aviv.

– Vi har gjort många bra matcher hemma. Senast i Europa var det en klockren insats. Vi ska ta med det till på torsdag, säger lagkaptenen Markus Rosenberg som vill se sitt MFF agera som man gjorde när man frampiskade av hemmapubliken i princip flög över ett defensiv HSK Zrinjski på Stadion, och vann med 3–0.

– Kan man börja första matchen som vi gjorde senast, så vi kan också skaffa sig ett en bra position för fortsättningen.

Markus Rosenberg hyllar förändringen

Mot Zrinjski avgjorde MFF dubbelmötet redan i första mötet på Stadion.

Men Markus Rosenberg viker inte från uppfattning att det är en fördel att börja på bortaplan.

– Får jag välja så tar jag ändå att avsluta hemma. Speciellt som man inte vet vad man kommer till. Ta Bosnien senast. Dålig matta, inramningen, det är inte så lätt som det ser ut på tv. Det var bara mossa hela planen.

– Sedan passade det oss då eftersom vi ledde med 3–0. Man vet aldrig vad som väntar på bortaplan, har man inte med sig resultatet och måste vinna på ett sådant ställe... Då tar jag hellre den avgörande matchen på hemmaplan, säger Rosenberg.

5–0 mot Falkenberg innebär att Malmö FF på sina sex senaste hemmamatcher gjort 21 mål, 3,5 i snitt.

I söndags spelade dessutom MFF 3–4–3 något som i kombination med ett fint presspel gav en av lagets mest effektiva offensiva insatser sedan Uwe Rösler kom till klubben.

Uwe Rösler öppnade för det på måndagen och Markus Rosenberg ser också 3–4–3 som ett hett alternativ hemma mot Bnei Yehuda.

– Vi har truppen till det, spelarna till det. Det har vi till flera olika system egentligen. Dessutom är det bra att kunna ändra system under en match utan att göra ett byte av spelare, säger Rosenberg och utvecklar.

– Det kan bli betydligt mer offensivt än vad vi brukar spela för när vi vinner boll så högt som vi gör har vi ofta tre stycken nära motståndarnas mål. Det kan funka väldigt bra mot de flesta motstånd.

Helt avgörande MFF-period

Trots att Rosenberg blir lite ensammare som central anfallare ser lagkaptenen stora fördelar för MFF:s spets med en 3–4–3-uppställning.

– Det blir ju bra när jag väl får boll. Jag får kanske inte lika mycket boll som vanligt eftersom jag inte kommer ner i banan på samma sätt utan har uppdraget att sträcka på motståndarnas lag. Men när jag väl får boll har jag två alternativ hela tiden. Det känns verkligen som ett spelsätt som passar oss.

Att MFF är inne i en helt avgörande period sticker Markus Rosenberg inte under stol med.

– Jag har sagt det hela tiden, fram till landslagsuppehållet i september är årets viktigaste period. Nio poäng i allsvenskan och nå gruppspel i Europa spel, det är vad vi satsar på, säger Markus Rosenberg.

Tre av de nio poängen i allsvenskan är redan hemma. Avancemang mot Bnei Yehuda, hemmaseger mot Djurgården och bortavinst mot Kalmar krävs för att Rosenbergs mål ska förverkligas.