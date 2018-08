Det var ett lojt, slarvigt och oengagerat Malmö FF som knappt satte en passning rätt inom laget under matchens första 20 minuter. Dalkurd backade hem och gjorde det visserligen svårt för gästerna, men det var inte mycket av Uwe Röslers uppmaningar om fokus och mental koncentration som verkade sitta i MFF-spelarnas huvuden.



Dalkurd hotade genom instick och inspel i straffområdet via Moenza och nyförvärvet från AIK Eero Markkanen, men den sista effektiviteten saknades i straffområdet när chanserna väl kom.

I stället var det Sören Rieks som i Malmö FF:s första riktiga chans satte 0-1 bakom Sixten Mohlin efter ett fint inlägg av Romain Gall.

Två parader av Mohlin

Andra halvlek inleddes sedan med att Malmö FF, om än tillfälligt, försökte skruva upp tempot. Marcus Antonsson fick först ett bra läge att avsluta, men Sixten Mohlin räddade med en snygg fotparad. Någon minut senare fick Romain Gall chansen – Mohlin var starkast även den gången när Gall sköt från nära håll. Amerikanen fick sedan kliva ut efter en timmes spel och ersattes av Markus Rosenberg.

Dalkurd lyckades skapa visst tryck mot Malmöförsvaret i omgångar genom sin höga press, men lyckades inte vara tillräckligt vassa trots ett flertal bra lägen.

Matchens sista kvart spelades mer eller mindre av när MFF återtog kontrollen över bollinnehavet. Eric Larsson hade ett fint skott i den 88:e minuten som Mohlin räddade snyggt, men mer blev det inte, varken för de himmelsblå eller för Dalkurd.

Sören Rieks till CMore efter matchen:

– Tre blytunga poäng här i dag. Tyvärr fick vi inte in ett andra mål, men vi gör det bra under framför allt sista kvarten. Planen var att komma hit, ta tre poäng och hänga på de andra lagen där uppe. Mycket skönt att kunna göra det och lägga all fokus på Vidi nu.

Rieks: "Det gynnar mig"

När Kvällsposten träffar Rieks efter matchen är han nöjd över segern.

– Vi fick det vi kom efter. Det är en okej genomförd match, spelet var lite långsamt i början och tyvärr fick vi inte 2-0-matchen i andra halvlek. Men vi tog ändå hem det med bra kontroll. Det är skönt med tre poäng, säger han.

Hur känns formen för egen del, känslan är att poängen trillar in i nästan varje match?

– Det är som laget presterar. Det blir lättare för individen att prestera och jag njuter när vi spelar så bra. Det gynnar mig också. Nu spelar jag mer som en wingback, men med en offensiv inställning till varje match, och vi skapar fler chanser med två anfallare. Det har gynnat mig och passar mig bra med den spelstilen.

Malmö FF:s tränare Uwe Rösler var nöjd efteråt.

– Vi är överlyckliga över tre poäng. Det är hårt jobb bakom det här. Vi har bytt underlag och rest mycket, därför var det skönt att vinna. Vi borde ha dödat matchen tidigare med alla målchanser. Matchen öppnade upp sig efter 25 minuter och ett större lugn hade gynnat oss. Generellt gav killarna mig allt jag ville se. Jag är nöjd, säger han.