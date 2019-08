Malmö FF har slagit ut Ballymena United, NK Domzale och HSK Zrinjski på vägen fram till Europa Leagues playoff. Nordic Entertainment Group har sänt matcherna i Viasats utbud och kommer även sända MFF:s hemmamöte med Bnei Yehuda Tel Aviv på torsdagskvällen. Returen i Israel nästa vecka kommer däremot sändas av Discovery som i sista stund lagt beslag på rättigheterna till matchen.

I kvalet till Europa League är det inför varje match upp till hemmalaget att bestämma till vem eller vilka tv-rättigheterna ska säljas. Malmö FF har sålt sina hemmamatcher till Viasat som fram till nu också lyckats köpa rättigheterna till bortamatcherna mot Ballymena, Domzale och Zrinjski.

Discovery sänder MFF:s match mot Bnei Yehuda

I förhandlingarna med Bnei Yehuda Tel Aviv verkar det däremot ha kört ihop sig. På tisdagen blev det nämligen klart att Discovery köpt loss rättigheterna från den israeliska klubben.

Inom Malmö FF hoppas man att Discovery kommer sända fler av lagets matcher under hösten. I Europa Leagues gruppspel är det nämligen inte fritt fram för lagen att själva sälja tv-rättigheterna. Det regleras i stället via centrala avtal att det då är just Discovery som äger rättigheterna.

– Malmö visade förra året att man kunde konkurrera på högsta nivå genom att avancera till slutspel. Vi hoppas så klart också på AIK-avancemang och ännu fler svenska succéer på våra plattformar framöver, säger Marcus Törngren, redaktionschef på Discovery Networks Sweden och Eurosport.