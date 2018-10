Klar för allsvenskan – då avslutar han sin karriär

Mikael Dahlberg, 33 år, avslutar fotbollskarriären efter den här säsongen.

HIF-spelaren som har varit mycket skadedrabbad förklarar beskedet på klubbens hemsida.

– Jag känner att det inte håller längre eftersom jag för ofta har för ont och däremellan har det blivit mycket oro över om jag ska kunna träna och spela eller inte så det känns som att beslutet är fattat åt mig utav min kropp, säger han.

Anfallaren, som har gjort över 300 matcher på seniornivå, varav tolv hittills i år, är tydlig med att han inte har tröttnat utan att det är kroppen som sätter stopp.

– Det är lite tråkigt om man känner att man inte längre håller på den nivån som man vill. Fortfarande kan man göra inhopp i vissa matcher och känna att ”nu funkar kroppen” men över tid är det inte hållbart om man inte kan träna mer fotboll.

Trivts allra bäst i Helsingborg

33-åringen har spelat i Gefle IF, Djurgårdens IF, Apollon Smyrnis och Helsingborgs IF.

– Till HIF-supportrarna vill jag säga att Olympia är den arena jag trivts allra bäst på. Det har alltid varit fantastiskt att kliva ut här. Det är bra drag och jag har alltid känt att det är roligt att spela fotboll här ute, säger han.

Mikael Dahlbergs sista match i karriären blir hemmamatchen mot Varbergs BoIS. Därefter ska han satsa på en civil karriär innan han någon gång i framtiden hoppas återvända till fotbollen.