Kaoset: ”Det kommer krävas uppoffringar”

Förhoppningen från svensk elitfotboll är att man på herrsidan ska kunna dra i gång allsvenskan den 14:e juni.

Två veckor dessförinnan har man siktat på att starta damallsvenskan och svenska cupen för herrar.

Något som statsepidemiolog Anders Tegnell förra veckan ställdes sig mycket tveksam till.

– Det har jag svårt att se framför mig, sade Tegnell till SVT då.

Huvudskälet till att det är svårt att starta serierna och cupspelet är inte själva fotbollsspelande.

Utan transporterna av spelarna.

– Sporten och närkontakten i sig är inte största problemet utan det är resandet och att många nya kontakter skapas. Det kommer att bli en risk att nya smittkedjor etablerar sig, sade Tegnell förra tisdagen.

Tre dagar senare genomfördes ett möte med Svenska fobollförbundet, elitklubbarnas intresseorganisation Sef och Riksidrottsförbundet på ena sidan och Folkhälsomyndigheten (FHM) på den andra.

Syftet med mötet var framföra det förslag som Sef tagit fram för hur man ska kunna starta spel i allsvenskan och superettan under pågående pandemin.

Bara bussresor i allsvenskan

Enligt vad Kvällsposten erfar har protokollet funnits i en lång rad utformningar och där det senaste, det som presenterades för FHM, i hög grad handlar om det som Anders Tegnell uttryckt störst tvekan kring. Nämligen resandet.

Helt klart är att det när fotbollssäsongen startar väntar en väldigt annorlunda säsong för elitfotbollsklubbarna, även utanför de till en början tomma arenorna.

Enligt vad Kvällsposten erfar föreslår Sef i sitt protokoll att inga resor till och från matcher ska ske med tåg eller flyg. Allt för att man ska undvika att exponeras för utomstående personer vid exempelvis flygplatser och tågstationer. Inte heller chartrade flyg direkt mellan städer är tillåtna i grundprotokollet.

Samtliga resor ska i stället utföras med buss och lagen ska ha med sig egen mat för hela resorna, så att exponeringen mot andra människor hålls så låg som möjligt.

Det kommer alltså snarare att handla om näringsintag på ensliga rastplatser än på de bra hotellrestauranger spelarna vant sig vid.

MFF tvingas resa 30 timmar i buss till Östersund?

Flera resor kommer oundvikligen att kräva övernattningar och kring det finns utförliga beskrivningar i protokollet hur Sef tänkt kring minimeringen av exponering.

Malmö FF är ett av de allsvenska lag som de senaste åren rest mest med flyg och överlägset mest med egenchartrade plan. Speciellt under sommar och höst då laget de senaste åren spelar Europa League-kval och gruppspel samtidigt som man stridit för SM-guld.

När Malmö FF för två år sedan mötte norska Sarpsborg i Europa League, en resa 46 mil enkel väg längs Västkusten, valde klubben – delvis på grund av ett vägarbete – att chartra ett flyg mellan Malmö och Trollhättan och sedan åka buss de sista 16 milen.

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén vill inte i detalj gå in på vad som står i protokollet som Sef presenterat för FHM, men står bakom det till hundra procent.

– Vi i Malmö FF vill som alla andra få i gång allsvenskan så fort det går att göra det under säkra former. Därför är det viktigt att presentera det här protokollet för Folkhälsomyndigheten. Får vi deras godkännande innebär det att vi kan starta allsvenskan under så trygga former som möjligt för alla inblandade, säger Carlnén.

Bussresor till alla matcher skulle för Malmö FF:s del innebära en bortaresa till Östersund på 30 timmar tur och retur. I den tiden är inga stopp inkluderade.

Om protokollet generellt säger Niclas Carlnén:

– Det är unika omständigheter och det kommer att krävas uppoffringar. Det måste vi alla vara beredda på, säger Carlnén.

På Kvällspostens direkta fråga om långa bussresor och ett starkt förändrat resande för Malmö FF jämfört med tidigare år svarar Carlnén:

– Vi reser med buss till många av våra matcher. Vi är vana vid det, så det skulle i de flesta fall inte innebära någon skillnad.

Mardrömsschema för AIK och Hammarby

Malmö FF:s vanligtvis längsta bussresor är på drygt 30 mil, till matcherna i Borås och Kalmar. Till matcherna i Stockholm flyger man och till Norrköping har man varierat flyg, buss och tåg.

Enligt vad Kvällsposten erfar finns det i protokollet förslag till undantag från bussresekravet. Något som främst ska vara till för Östersunds FK vars närmsta bortaresa är Sirius i Uppsala. En resa som är knappt 100 mil tur och retur.

Som smittspridningen ser ut i dagsläget och med tanke på hur FHM kommunicerat kring resandet i Sverige är det ett undantag som kan bli svårt att få godkänt redan den till 14 juni.

Om reserestriktionerna håller sig större delen av säsongen kommer de få stora konsekvenser för alla lag. Speciellt om det ursprungliga spelschemat ligger kvar.

AIK har exempelvis Östersund borta i omgång 22 och Malmö FF borta i omgång 24. Lagets två längsta bortmatcher på en vecka, medan Hammarby under fyra omgångar möter Häcken, Varberg och Malmö FF på bortaplan.