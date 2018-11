Sirius tog på måndagskvällen emot Kalmar FF hemma på Studenternas IP.

Men det var gästerna som började matchen bäst. Redan i den andra minuten skaffade sig Filip Sachpekidis ett fint skottläge, nära straffområdet, som Sirius-målvakten Lukas Jonsson räddade väldigt enkelt.

Några minuter senare var det dags igen. Viktor Elm fick en dubbelchans på en hörna med pannan men Jonsson räddade båda avsluten.

Samtidigt satt AIK-duon, Björn Wesström och Rikard Norling, på läktaren och följde matchen mycket noggrant, med tanke på att just AIK, gästar Kalmar FF på söndag i en match som kan ge AIK SM-guld.

Sirelius gav Sirius ledningen

Matchen hettade till först i början på den andra halvleken.

Abdul Razak stod för ett fint förarbete och hittade ut till Ian Sirelius i den 51:a minuten. Sirius-mittfältaren vek in från vänsterkanten och placerade snyggt in 1-0 bakom Lucas Hägg-Johansson i Kalmarmålet.

Där och då såg Sirius ut att gå mot segern då man skapat sig ett litet övertag spelmässigt. Men mot slutet av matchen fick Kalmar med sig en poäng.

"Kommer inte upp i nivå"

Sirius-mittfältaren Niklas Bush Thor stod för en kostsam felpassning som gick rakt i gapet på inbytte Hiago Ramiro. Brasilianaren gjorde inget misstag utan kunde placera in 1-1 med ett distinkt skott, strax utanför straffområdet.

– Det är en ganska jämn match. Vi kommer inte upp i vår normala nivå och är osynkade i vårt presspel. När vi kommer in i matchen gör Kalmar 1-1, säger Ian Sirelius till C More.

Om målet säger han:

– Det var en bra träff. Den träffar nog sulan på en av Kalmar-backarna.

Kalmars tränare Henrik Rydström:

– Jag hade gärna haft tre poäng. Vi har tre matcher där vi inte har förlorat. Det är en skön trend för vår del där vi möter AIK i sista matchen och förhoppningsvis gör det jobbigt för dem, säger Rydström.

"Kan har varit medvetet - för att lura AIK"

På frågan hur han tänker kring att AIK var på plats på Studenternas svarar Rydström.

– De kommer säkert se vad Sirius gjorde bra vad de gjorde bra. Vi har ett bra drag till. Jag säger inte att det var medvetet att vi tappade boll, men det kan ha varit medvetet för att lura AIK. Nej, så kyliga är vi inte. Vi kommer försöka bli bättre i speluppbyggnaden och göra det jobbigt för AIK med bollen.

– Vi har ett bra grepp i andra halvlek och får jobba vidare på att bli bättre på kombinationer. Men vi tar oss dit. Det betyder mycket för Hiago att få göra mål, det är en spelare som gör ett jättejobb men han vet väl inte hur hans framtid ser ut i Kalmar FF eftersom att vi själva inte vet vem som tränar laget nästa säsong.

Matchen slutade 1-1.