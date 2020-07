Malmö FF tog emot IFK Norrköping i en på förhand mycket viktig match för guldstriden i allsvenskan.

Malmö tog ledningen i den 36:e minuten efter samspel mellan Sören Rieks och Anders Christiansen. De båda danskarna kombinerade sig fram i straffområdet och Rieks prickade in ledningsmålet vid den främre stolpen.

Malmö kontrollerade sedan matchen i andra halvlek och såg ut att få med sig tre poäng.

Pontus Almqvist räddade poäng för Norrköping

Pontus Almqvist satte dock stopp för Norrköpings första förlust för säsongen. I den 88:e minuten tog han sig in i straffområdet och bredsidade in 1-1 via stolpen.

Malmö är nu fortsatt sju poäng bakom Norrköping i tabellen och poängräddaren är smått lyrisk över matchen och tabelläget.

– Jag brukar kolla var vi ligger. Jag brukar inte kolla så mycket allsvenskan annars men nu kollar jag varje match vilka som har förlorat och så. Allt blir perfekt för oss nästan hela tiden. Men vi tar match för match och fokuserar, jag vill inte säga för mycket, säger Pontus Almqvist.

Han har svårt att hålla sig borta från tabellen, trots att tränaren Jens Gustafsson inte bryr sig om den.

– Det gäller att inte vika ner sig och tro att vi har vunnit eller nåt sånt. Vi kör varje match som att vi ligger sist, lite den inställningen. Titta på hur mycket vi springer, säger Almqvist.

Kort efter Almqvists kvitteringsmål var bortalaget också bara en stolpträff från Jonathan Levi ifrån att få med sig alla tre poäng hem till Norrköping.

Tomasson: ”Inte så att Norrköping är farliga”

– I andra halvlek blir vi för passiva men det är inte så att Norrköping blir farliga. Det blir de först i de två sista minuterna, säger Malmös tränare Jon Dahl Tomasson efter matchen.

Även 1-0-skytten Sören Rieks är besviken.

– Jag summerar det som en pissmatch. Vi är väldigt besvikna och känner att vi har bra kontroll under matchen fram till att de gör mål. Tyvärr får vi inte stänga matchen vid 2–0 eller 3–0, som vi ändå har chanser till att göra. Så länge vi inte gör det så lever ju matchen. Deras kvittering kommer ju ur ingenting.

– Klart att man är medveten under matchen att fortsätta offensivt, vilket vi gör till typ 65:e – 70:e minuten. Sen blir vi passiva och backar hem lite för långt, men å andra sidan så har de ju inga chanser alls. Det är en långboll ur ingenting. Tidpunkterna när målen släpps in spelar inte så stor roll, man blir frustrerad ändå. Särskilt när man vet att det inte är första gången – vi borde stått här med tre poäng.

”Pekings” tränare Jens Gustafsson är mer tillfreds med resultatet.

– Vi är så klart glada att åka härifrån med en poäng. Det är en tuff utmaning att möta Malmö här. Vi bjöd väl på lite för mycket av initiativet i första halvlek. Vi hamnar för lågt i vårt försvarsspel. Det var inget vi ville göra men vi hamnade där, säger Gustafsson.

– Vi rättar till det i halvtid och är tuffare i vårt presspel.