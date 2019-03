Öster ledde kvartsfinalen mot AIK med 2-1 innan AIK kvitterade, tog matchen till förlängning och till slut tog hem mötet med 4-2.

En omdiskuterad situation inträffade i den första halvleken, då Sebastian Larsson slog in en frispark. Östermålvakten Tobias Andersson menade efteråt att han i samband med målet var störd av bengalröken som tändes i AIK-klacken bakom målet.

– Jag ser bollen lite senare. Då påverkar det ganska mycket. Det räcker att det är några hundradelar, sa han till P4 Kronoberg efter matchen.

Öster krävde segern mot AIK

Under söndagen lämnade Öster in en protest där man krävde att tilldömas segern i matchen. Fredrik Gustafson, styrelseledamot i Östers IF, gav sin syn på beslutet.

– Det är bara att se vad som hände efter matchen mellan IFK Göteborg och Gais som avbröts i paus vid ställningen 0–0 på grund av pyrotekniken på arenan. Eftersom det var Göteborgs anhängare som eldade tilldömdes Gais segern. Nu har vi ett liknande fall som i mitt tycke är ännu mer solklart eftersom AIK gjorde mål som en direkt konsekvens av AIK-fansens agerande, säger han till Smålandsposten.

När SportExpressen talade med AIK:s säkerhetsansvarige Henrik Koch kort efter att Öster lämnat in protesten svarade han:

– Domaren dömer ju matchen och Öster är arrangör av matchen. Det är Öster som har hand om säkerheten för matchen. Det är de som släpper/stoppar matchen med domarna, sa Koch då.

Tävlingskommittén avslår protesten från Öster

Nu har ett beslut tagits i ärendet. Tävlingskommittén samlades under måndagen och efter ett möte har man beslutat att inte gå på Östers linje – AIK:s seger kvartstår och laget är helt klart för semifinal.

”SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har att behandla framställan från Östers IF gällande domarens beslut i kvartsfinal i Svenska Cupen, herrar, mellan Östers IF och AIK. Till en början konstaterar TK att det är TK som är behörigt organ att pröva Östers framställan. Av 7 kap 6 § Tävlingsbestämmelserna framgår att domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller matchens resultat, är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på annat sätt ändras. Mot bakgrund av ovan beslutar TK att avslå Östers IF:s framställan”, skriver Tävlingskommittén.

Östers styrelseledamot Fredrik Gustafson om beslutet:

– Det blev som vi trodde. De lägger ner det. Beslutet som de lämnar är att det är domarens beslut att ta i matchen. Det är inte helt oväntat. Men på ett sätt är det bra får då har vi utrett det för svensk fotboll, då vet vi att det är domaren som ska ta de besluten, om man ska hålla på frisparken eller inte. Jag tror att det är skönt för både oss, AIK och alla lag. Nu har vi fått ett fall av detta och hur det ska hanteras, säger Gustafson till Fotbollskanalen.

