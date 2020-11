Malmö FF:s guldplan: ”Kanske låter tråkigt”

Två lag med helt olika förutsättningar möttes på Olympia på måndagskvällen.

MFF är på jakt efter guldet, HIF hoppas på allsvenskt spel även 2021.

Inledningsvis var det inte mycket som tydde på att lagen kämpar i olika delar av tabellen. Helsingborgs IF skapade chanser under matchens start, bland annat när Joseph Ceesay kontrade, bröt in från högerkanten, avslutade med vänstern och fick se bollen styras över ribban av MFF-försvararen Lasse Nielsen.

Men Malmö FF skulle ta ledningen. Erdal Rakip fick yta centralt utanför HIF:s straffområde, avancerade och chippade fram bollen till Isaac Kiese Thelin som vände runt, sköt tunnel på HIF-målvakten Anders Lindegaard och satte 0-1.

Kiese Thelin höll sig framme fler gånger. I inledningen av den andra halvleken lurade han bort Mohammed Abubakari på en hörna och var nära att nicka in 0-2.

HIF skapade kvitteringslägen i början av andra halvlek också, bland annat genom Alex Timossis nick efter inlägg från Mix Diskerud.

Men det blev inga fler mål.

– En hållen nolla, det är skönt. De säger ju att de bästa vinsterna är de man tar med 1–0, så det känns väldigt bra just nu. Vi visar klass – även om vi inte spelar bra så vinner vi. För egen del var det en bra och stabil insats, vi gjorde jobbet och höll nollan, säger MFF-backen Anel Ahmedhodzic.

Guldet nära för Malmö FF

Efter segern mot HIF är guldet nära för MFF. Med bara fyra omgångar kvar är det tio poäng ner till tvåan Elfsborg, elva poäng till Djurgården och tolv poäng till Häcken.

En ny trepoängare hemma mot Sirius på söndag skulle innebära att guldet är säkrat med tre omgångar kvar att spela. Malmö FF vinner guld redan på söndag även vid förlust mot Sirius – förutsatt att Elfsborg, Djurgården och Häcken också förlorar.

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson säger att han inte har något guldfirande i tankarna – än.

– Vi har en match på söndag. Förhoppningsvis kan vi göra en solid insats där. Sedan får vi se. Vi kommer att jobba som alla veckor. Utvärdera den här matchen, titta mot nästa. Det låter kanske tråkigt, inte så fancy, säger Tomasson.

HIF jagar allsvenskt kontrakt

För HIF:s del är läget desto dystrare. Laget ligger näst sist och har just nu alltså en av de två direktnedflyttningsplatserna. Upp till Falkenberg på kvalplats är det en poäng. Till IFK Göteborg på säker mark är det två poäng. På söndag spelar HIF hemma mot just IFK Göteborg.