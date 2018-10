Trelleborg hade chansen att greppa sista halmstrået i bottenstriden när laget ställdes mot Kalmar på bortaplan samtidigt som nästjumbon Brommapojkarna mötte Norrköping.

TFF fick också hjälp av Norrköping som besegrade Brommapojkarna med 1-0 men Patrick Winqvists manskap kunde inte utnyttja läget utan föll blytungt mot Kalmar på övertid.

Fram till den 85:e minuten var matchen, bortsett från en jättechans av Camara Jönsson i första halvlek, tämligen händelsefattig. Därefter kom tre snabba mål på Guldfågeln arena. Hemmalaget tog ledningen genom Pereira Sipiao, två minuter senare kvitterade gästerna genom Salif Camara Jönsson och på övertid satte inhopparen Filip Sachpekidis 2-1 under en omställning när TFF satsat allt framåt.

– Det var stängt i målprotokollet i 85 minuter, det tyder på att vi gjort några saker bra. Jag hade hoppats att vi skulle få göra första målet men tyvärr släpper vi in första. Vi hade tillräckligt med målchanser för att göra 1-0, säger TFF-tränaren Patrick Winqvist till C More.

"TFF kommer spela i allsvenskan fler år"

TFF har nu sex poäng upp till Dalkurd, som dessutom har avsevärt bättre målskillnad när endast två omgångar återstår.

– Allt det ni berättar för mig vet jag redan, svarar Patrick Winqvist när han i C More får frågan om det tuffa läget.

– Det är två omgångar till och vi förbereder oss för matchen på måndag mot Östersund. Man vet aldrig vad som händer i fotbollen. Dessutom allt vi investerar i nu är också för framtiden. TFF kommer spela fler säsonger i allsvenskan, sedan får vi se om det blir nästa år eller längre fram.

För KFF var det däremot ett välkommet trendbrott efter nio raka matcher utan vinst.

I slutminuten av första halvlek kablades det också ut otäcka bilder från Guldfågeln arena när Kalmarspelaren Nils Fröling blev liggande på planen efter en nickduell.

Fröling rullades sedan ut på bår med nackkrage och enligt 24Kalmar.se ska han ha förts till sjukhus för säkerhetsskull. Han var dock vid medvetande.