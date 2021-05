”Jobbar dag och natt för att hitta mönstret”

Fast på bänken såväl mot Hammarby som mot Östersund, BK Häcken och Djurgården.

Men när fjolårsnykomlingen Varberg reste ner till Malmö och förlorade med 3-2 fanns Felix Beijmo på högerbacksplatsen.

– Det var jätteroligt och det kändes som något jag hade saknat. Så det var jätteroligt, säger Beijmo, som gjorde sin första allsvenska start sedan 2019.

Det blev kanske onödigt spännande?

– Ja, det kan man minst sagt säga. Det är väl något vi får gå igenom och kolla på. Vi gör tre mål framåt och då behöver det inte bli så här pass spännande på hemmaplan. Vi behöver säkra bakåt mer, det är väl framför allt inläggsspelet och defensiva fasta situationer vi behöver kolla på.

Felix Beijmo och hans lagkamrater höll på att tappa lite mark i toppen av den allsvenska tabellen efter 3-1-förlusten mot serieledande Djurgården i början på månaden.

Men bara några timmar innan MFF ställdes mot Varberg så åkte DIF på säsongens första torsk. Det innebär att avståndet mellan de båda lagen är kapat till två poäng.

Åtminstone så länge Malmö lyckas vinna som kommande match mot AIK.

– De spelade två och en halv timme innan oss så vi hade en aning om hur den matchen slutade. Men samtidigt hade vi fokus på vår match hela dagen och det går inte att räkna med att någon annan ska göra jobbet åt en, säger Beijmo.

”Vi vet att det kommer en tajt period”

Felix Beijmo gjorde sin första sejour i Malmö under höstsäsongen 2019 och till en början var han utlånad från den klassiska Bundesligaklubben Werder Bremen.

Den övergången blev dock permanent förra sommaren.

Under sin första höst som fullvärdig Malmöspelare blev det ”bara” tre allsvenska matcher för Felix Beijmo. Desto mer speltid blev det visserligen under vinterns gruppspel i svenska cupen - men sedan allsvenskan började har Jon Dahl Tomasson valt att lufta andra spelare igen.

– Det är verkligen inte att bara gå in och tro att det ska vara en toppform direkt, säger Beijmo, om att kastas rakt från bänken till hetluften.

– Det är lite som jag sa i studion innan matchen (mot Varberg) när jag fick en fråga om jag hade några förväntningar på mig själv. Den enda förväntningen jag hade på mig själv var att jag skulle göra mitt bästa och verkligen göra allt jag kunde för att hjälpa laget vinna matchen.

Hur har det varit att vara utanför startelvan igen, precis som i höstas?

– Mycket tråkigt.

Tror du att det kan accelerera ännu mer speltidsmässigt framöver när spelschemat blir tajtare med Europa?

– Ja, precis. Det är klart att vi vet att det kommer en tajt period i början på juli, men även nu har vi några matcher på kort tid. Det gör att vi måste lufta truppen och använda oss av den.

Felix Beijmo under matchen mot Varberg. Foto: JOE MILLER / AVALON / STELLA PICTURES/JOE MILLER / AVALON AVALON

– Men samtidigt spelar det ingen roll om vi ska spela tre matcher på en vecka eller en match på en vecka. Jag vill fortfarande spela den matchen och jag tycker jag bör göra det. Jag fokuserar bara på att göra mitt bästa under träning och match, fortsätter Felix Beijmo.

Malmö FF har knappast gjort till en vana att hålla nollan den sista tiden.

Tvärtom.

Skåningarna har släppt in mål i samband med 16 raka tävlingsmatcher. Bara under de första fem allsvenska omgångarna har MFF släppt in totalt nio mål.

– Det är svårt sätta finger på det. Men det är klart vi har släppt in några mål på inlägg samt fasta situationer, säger Felix Beijmo.

– Men det är inte mitt uppdrag att göra den analysen. Vi har tränare som är väldigt kunniga och vi har analytiker som jobbar dag och natt för att hitta de här mönstren. Sedan får jag jobba och slita ihop med lagkamraterna för att göra det bättre.

”Kommer bli en väldigt tuff match”

Nästa utmaning - och nästa chans att säkra säsongens första nolla - kommer redan under torsdagskvällen. Då åker Felix Beijmo och resten av MFF till Solna för bortamöte mot AIK på Friends arena.

MFF åker dit med ett positivt facit i ryggen: av de tio senaste matcherna mellan de båda lagen har det blivit fyra skånska segrar.

Inklusive en 4-1-vinst i svenska cupen förra året.

AIK å sin sida, har inte lyckats vinna mot Malmö sedan 2015.

– Det kommer bli en väldigt tuff match. Jag tycker de har fått en bra start på säsongen, även om de förlorade häromdagen. Men de gjort en fin match (mot IFK Norrköping) och hade mycket väl kunnat ta ledningen.

– Det är ett bra lag som är både ungt och har erfarenhet. Det är aldrig lätt att åka till Friends, säger Felix Beijmo, som en gång i tiden påbörjade sin fotbollskarriär i Brommapojkarna.

Han gick därifrån vidare till Djurgården och debuterande i allsvenskan 2017.

Är matcherna i Stockholm extra speciella för din del?

– Haha, nej matcherna i sig är inte speciella. Men det är speciellt när man kanske kan träffa någon familjemedlem på hotellet dagen innan match. Det är det som är det speciella.

Torsdagens match mellan AIK och Malmö FF har avspark klockan 18.30.

