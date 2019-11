Jens Fjellström nära comeback i tv-rutan

Sommaren 2016 meddelade Jens Fjellström att han lämnar C More efter att i 15 år varit med som expert i sändningar från bland annat VM, EM och allsvenskan.

Ett av hans sista uppdrag blev att kommentera herrarnas EM-final mellan Frankrike och Portugal tillsammans med Lasse Granqvist.

Därefter bytte Fjellström bana. Han lämnade tv-rollen och blev i stället assisterande tränare för Malmö FF, klubben han spelade för under fem säsonger på 90-talet.

Där blev det två SM-guld innan Fjellström, inför årets säsong, bröt med MFF.

– Jag längtar efter att få använda min kreativitet lite mer. I den roll jag glidit in i, jag har blivit en mer renodlad videoanalytiker, finns inte så mycket plats som jag önskar, sa Fjellström då.

Samtidigt öppnade han för att någon gång återvända till tv-rutan.

– Ja, det skulle jag kunna. Men innan dess vill jag komma på ett sätt man kan göra det på, så det förnyar arbetet. Att bara hoppa in där och sätta mig och göra samma sak som jag gjorde tidigare vill jag inte. Jag vill se om man kan göra det på ett annorlunda och bättre sätt, sa Fjellström.

Het kandidat

Han stället fick han jobb som konsult åt det kanadensiska företaget Sportlogiq som jobbar med att analysera data för att underlätta för exempelvis fotbollsklubbar i deras scoutingarbete.

Nu är Fjellström aktuell för ett nytt uppdrag.

Från och med den kommande säsongen har Discovery tagit över sändningsrättigheterna för allsvenskan från C More. Under vintern bygger de sin trupp av kommentatorer, reportrar och experter som ska synas och höras i sändningarna kring de allsvenska matcherna.

Jens Fjellström är en het kandidat att ta en av platserna.

Enligt uppgifter till Kvällsposten har han kommit långt i diskussionerna med Discovery.