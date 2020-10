Anders Christiansen har varit en nyckelspelare i Malmö FF under flera år och det här året är inget undantag. Han har gjort åtta mål och tre framspelningar hittills i allsvenskan och matchen mot Djurgården senaste ledde MFF med 2-0 och såg ut att gå mot en säker trepoängare.

Men när Christiansen utgick skadad rasade sedan allt för MFF, som förlorade med 3-2 efter att ha släppt in tre mål på åtta minuter i slutet av andra halvlek.

Totalt värt 30 miljoner kronor

30-åringen förlängde sitt kontrakt så sent som för nästan exakt ett år sedan och har kontrakt med Malmö FF till och med 2024. Hittills har MFF också nobbat alla bud som kommit in för att köpa loss spelaren, där bland annat New York City FC var beredda att lägga omkring 17 miljoner för att köpa loss mittfältaren i juni i fjol.

Enligt SportExpressens uppgifter vill nu Al Nassr från Saudiarabien köpa loss mittfältaren och är beredda att lägga ett bud värt sammanlagt 30 miljoner kronor.

Försökte köpa loss Mesut Özil

Al Nassr försökte nyligen köpa tyske mittfältsstjärnan Mesut Özil från Arsenal för 55 miljoner kronor, men spelaren har nobbat och ser i stället ut att skriva på för DC United i MLS i vinter. Detta enligt uppgifter i flera engelska medier.

Sportchefen Daniel Andersson vet om intresset och vad det handlar om för bud på Christiansen från Al Nassr, men vill helst inte sälja sin stjärna och har hittills sagt nej. Transferfönstret i Saudiarabien stänger den 25 oktober.

SportExpressen har förgäves sökt Anders Christiansens agent Hasan Cetinkaya för en kommentar.