Sedan ett drygt decennium tillbaka har Malmö FF:s styrelse ett förändrat uppdrag.

När vd-rollen lanserades 2008 gick styrelsen allt mer från att operativ till strategisk.

På de 13 år som gått sedan dess har MFF tagit sex SM-guld, nått fem europeiska gruppspel och blivit Sveriges överlägset rikaste idrottsförening.

Och trots en på grund av coronapandemin ytterst svårförutsägbar värld har MFF under 2020 jobbat hårt i det dolda för att ta ytterligare steg i utvecklingen av föreningen.

– Vi har försökt vara lyhörda. På vårt strategimöte i höstas bestämde vi oss ganska tidigt för att se på Malmö FF utifrån och in, i stället för inifrån och ut, säger Anders Pålsson och utvecklar:

– Vi tog in lite folk för att göra det. Dels hade vi tre-fyra olika konsulter inne. Några tittade på hur upplevelseindustrin utvecklats. Det finns en europeisk konsultfirma som heter Club Affairs med erfarenhet från Uefa och som har folk från de större ligorna i Europa som reser runt och pratar med klubbar. Vi hade med dem också för att ge oss ett perspektiv på Europa och hur den biten ser ut på ett par års sikt.

– Sedan hade vi lite folk som kunde makroekonomi och som tittade på hur samhället utvecklas som helhet. Sedan kokte vi ihop en brygd på det och sa att detta är förutsättningar och så ska vi lägga lite planer utifrån det.

Vad kan du säga om hur de planerna ser ut?

– Målsättningarna är rätt tydliga för Malmö FF. De ändras inte så mycket. Vi ska vinna allsvenskan flera år i rad och man skäms lite för att säga att vi ska vinna cupen eftersom det kanske inte framstår som så trovärdigt då vi inte gjort det sedan 1989 men vi gör ett nytt försök 2021. Sedan tror jag det blir ett väldigt viktigt år för oss i Europa nästa år. Det är nya förutsättningar. Vi går in i Champions League-kvalet och är seedade i åtminstone första och andra omgången, jag vet inte hur det blir i tredje. Det är ganska spännande att se hur vi klarar det. Sedan får vi se om vi går hela vägen till ett gruppspel i Champions eller om det är så att vi ska in i Europa League. Den tycker jag att vi har rätt mycket erfarenhet av nu också.

– Sedan är där en reservbiljett med nya Conference League, så det kommer att bli väldigt mycket matcher. Jag skulle gissa på att vi kommer upp i över 50 matcher, 55 matcher till och med det kommande året.

Markus Rosenberg firar sitt 1–0 mål mot Salzburg 2014. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Du säger att det blir ett extra viktigt år i Europa för Malmö FF 2021, kan du utveckla hur du tänker då?

– Lite är det så att det vi förlorat det här året vill vi ta igen nästa år. Sedan är det också det att vi försöker internationalisera Malmö FF, spela i Europa varje år, bli etablerade. Det har en påverkan för vilka spelare som är attraktiva för oss, det har en viss påverkan på de spelare vi ska sälja och deras prislappar. Det handlar om att bli mer synliga på den internationella arenan helt enkelt.

– Vi söker och jobbar numera också efter att få fler internationella partners, man kallade det sponsorer tidigare. Varumärket Malmö FF är relativt känt men man måste vårda ett varumärke och jobba med det. Då är det bra med internationella partners också. Det är en helhet kring internationaliseringen av Malmö FF.

Vill utveckla sponsorsidan

Kvällsposten har tidigare skrivit om MFF:s ambition att hitta företag som partners som verkar på flera olika marknader från Malmö och helst ut över hela världen. Tröjsponsorn Volkswagen är en sådan.

– Det är den typen av företag. Jag tror att det är viktigt med en lokalförankring också. Man vill ha lokala, regionala, nationella och internationella företag.

– Sedan är det viktigt med företag som delar våra värderingar. Vi gör alltid en utvärdering av företag som vi är på väg in i samarbeten i så att det känns rätt. Många företag har varit med oss under en väldigt lång tid och i Nätverket är det en tät gemenskap under Magnus Svenssons (försäljningschefens) ledning.

- Men ibland ska man också ta nya steg. Det kan vara nya branscher och sådant. Man förringar ingen men vi tittar också efter nya potentialer.

Anders Christiansen med Lennart Johanssons pokal över huvudet och Volkswagens logga på bröstet, ett företag av ett slag MFF söker samarbeten med. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Vad kan det vara för nya branscher?

– Det ska jag inte gå in på. Men om man tittar tillbaka har vi många byggrelaterade och många lite mindre företag i vårt nätverk. Det har varit väldigt bra och väldigt gynnsamt för oss. Men man kan tänka sig att i en sådan här tid så är det många företag av den typen som riskerar att få problem och därför kanske inte kan stödja oss på samma sätt som tidigare. Då måste vi höja blicken mot horisonten och se vad det kan finnas för andra företag.

Stoppade Christiansen - tror på nytt bud

Trots den stora fokuseringen mot framtiden så är det framför allt ett styrelsebeslut som för de flesta fotbollsintresserade stuckit ut under året.

Det att stoppa lagkaptenen Anders Christiansen från en flytt till Al Nassr i Saudiarabien som gjort dansken ekonomiskt oberoende flera gånger om.

– Jag tror att alla förstod att det inte var så bra tajming att sälja ”AC” precis i fajten när vi skulle ta hem guldet, säger Anders Pålsson och förklarar lite vad som låg bakom MFF-styrelsens beslut.

– Tajmingen måste vara rätt och naturligtvis ska pengarna och övriga villkor också vara rätt för att det ska kunna bli en affär. Sedan vill vi gärna att det ska bli bra för spelaren och vi vill naturligtvis att det ska bli fint för AC också här framöver.

– Helst vill vi att sådana här transaktionerna kommer i fönsterna så att vi har en chans att plocka in ersättare. Även om vi har en beredskap så vill man att det ska komma rätt tajmingmässigt. Och vi tyckte att det blir inte bra om vår lagkapten och allsvenskans kanske bästa spelare ska lämna här på höstkanten och jag tror att AC också förstod det.

Som jag förstått det var Anders Christiansen i kontakt med er i styrelsen och förklarade att han ville bli såld. Hur upplevde du att han tog det?

– ”AC” är en professionell spelare och människa, en smart och intelligent kille, jag tror att han förstod beslutet. Vi får bara konstatera att det kom ett bud och just då kändes det som att alla vara överens om att det inte var riktigt rätt tajming för oss. Men vi får väl se vad som händer här i januarifönstret. Jag kan tänka mig att det blir aktuellt igen, vi får väl se.

Anders Christiansen är inte den enda MFF:are som omgivits av rykten under året. Även spelare som Anel Ahmedhodzic och Isaac Kiese Thelin har väckt stort intresse från andra klubbar.

– Man får vara noga med att skilja mellan rykten och konkreta bud. Ibland blir en förfrågan till ett konkret bud i rapporteringen och det är en viss skillnad där emellan.

Som jag förstått det är det i dag vanligare att det inte kommer några bud att ta ställning till längs vägen utan att det oftare diskuteras nästan hela vägen i mål innan ett bud väl kommer?

– Det är lite olika. Men om du tar de här fallen som diskuterats senast för oss, Anel, AC och kanske Isaac i vis mån – även om han inte är vår spelare – då är det rätt så mycket förfrågningar kan man säga. Intresseanmälningar och diskussioner. Det mesta förs med agenter, vi för inte diskussioner med spelarna utan det är agenterna som hör av sig och vill förstå hur situationen ser ut med prislappar och villkor och så, säger Anders Pålsson.

Stora förväntningar på Tomasson 2021

Jon Dahl Tomasson kom in som ny huvudtränare och vann ert första SM-guld på tre år. Vad kan du säga om den rekryteringen så här ett år in i samarbetet?

– Vi kände när Uwe lämnade att vi ville ha en annan profil på vår huvudtränare. Att se unga spelare i vardagen och slussa in dem var en ganska viktig komponent. Att då få en tränare som spelat själv på högsta nivå är inte så lätt, men vi lyckades med Jon. Vi tyckte att det här var någonting nytt, han var spännande och i våra intervjuer med honom upplevde vi honom som hungrig och nyfiken samtidigt som han kunde plocka med saker från sin egen spelarkarriär.

Dahl Tomasson har all anledning att le efter sitt första år i Malmö. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Sedan har vi sett utveckling under året. Även om vi spelade en pressfotboll tidigare så har det varit en mer kollektiv press i år tycker jag. Återerövringarna, de här fem viktiga sekunderna efter bolltapp, har utvecklats och vi spelar också ett rakare spel. Det växte fram under året. När man spelar med en nia som vi gör kan det inte bli för omständligt utan man måste komma till avslut och som helhet är vi väldigt nöjda med hans insats i år.

– Jag tycker att Jon lever upp till det vi förväntade oss av honom. Det är klart att när man gå in i ett nytt år med en tränare som tagit ett guld och som satt en lyckosam stämpel på sitt spel under året så blir det också förväntningar på det nya året.

Ni har också ett representationslag som vann sin serie med 139–0 i målskillnad på tio raka segrar och som nu spelare i division 3 men värvar spelare från allsvenskan...

– Ja, det är fantastiskt. När jag ska summera mina höjdpunkter under året så är damlaget högt på listan. Det formades i januari under Fredrik Jahnfors ledning och det blev ett nytt kapitel i vår historia.

MFF har Sveriges överlägsnaste lag

Det är inte bara Anders Pålsson som gillat vad han sett av MFF:s nya damlag.

– Det har varit stort intresse, en stor attraktionskraft, större än jag hade förväntat mig. Vi har haft 2 000 till 3 000 som tittat på de matcher vi sänt, i division 4. Det är spännande att tänka på hur det sett ut om vi haft en helt normal säsong.

Madeleine Hejde och Beatrice Andersson firar seriesegern 2020 med bubbel och jubel. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

En reflektion som jag gjort från sidan är att ert damlag har bidragit med något som Malmö FF saknat i många, många år nämligen möjligheten att komma nära gräsrotsfotbollen. Det verkar ha varit väldigt uppskattat bland MFF:s supportrar. Vad tänker du om det?

– Jag tror det är helt rätt. Att åka till en idrottsplats, jag var på Heleneholms IP och tittade, och käka en korv, hänga på staketet och tjata med någon som står sidan om det är något helt annat än att sätta sig på hedersläktaren på Stadion och gå igenom laguppställningen där. Det är en annan dimension och att vi kan få in det till Malmö FF tycker jag är jätteviktigt.

– Sedan har alla i och kring laget varit jäkligt seriösa. Att vinna varje match så stort vittnar om om en fantastisk inställning. Det blir väldigt spännande att se vad som händer här i trean.

Det fanns ett annat förslag en gång där Malmö FF:s styrelse föreslog ett sammangående med LB07. När du ser hur det här blev, vad känner du för det?

– Egentligen har vi samma målsättning för både damlag och herrlag och är man en driven person och målmedveten så vill man framåt och då kan tid vara jobbigt. Men vi accepterar förutsättningarna och kan se det positiva i detta också.

- Sedan blev LB07 väldigt mycket en damfotbollsfråga där det fanns andra komponenter som U-verksamhet och farmarlag som varit väldigt nyttig för oss. Men vi får lösa det under andra förutsättningar och det går bra det också.

Drömmer om att vinna svenska cupen

Det här året har varit ett nedstängt år där närheten till supportrarna har varit svår att få till. Hur funderar du kring utmaningen att få tillbaka supportrarna den dagen samhället kan luckras upp igen?

– Det har varit det jobbigaste med det här året 2020, att vi inte haft närheten till våra supportrar, partners, medlemmar. Sedan tycker jag att de har stöttat oss väldigt, väldigt fint under året. Ungefär 70 procent av årskortsinnehavarna köpte vårt förslag för att delvis kompensera att det inte går att se matcherna på plats. Fullt ut går inte och det är klart att man kan fundera över hur det här kan se ut nästa år.

– Det är en viktig intäktskälla för oss, men också en väsentlig del av Malmö FF och jag tror att det finns en väldig törst. Man tänker tillbaka på matcherna då vi hade 22 000 läktarna och en fantastisk stämning. Jag tror att människor känner en törst och längtan efter att få uppleva den gemenskapen igen.

Till sist, vad hoppas du för Malmö FF 2021?

– Till att börja med hoppas jag att vi kan ha fullt hus på Eleda stadion och att vi sätter ett publikrekord 2021, det är förhoppning nummer 1. Att vinna allsvenskan, det är ganska svårt att göra två år i rad men vi ska göra det. Sedan har vi gett oss fasen på att nu ska den här cupajävelen hem, vi orkar inte fler år utan nu ska den hem. Och sedan så är det ett spännande gruppspel i Europa i höst. Vem vet, kanske i Champions League. Och skulle det misslyckas kan det bli väldigt spännande i Europa League också. Jag ser fram emot ett väldigt positivt år för Malmö FF 2021.

Det låter som en Champions League-satsning. Det ekonomiska läget är inte sådant att ni behöver dra ner på truppsatsningen?

– Nej. Vi har tagit ett budgetbeslut här i december och det som ligger är en normalbudget som bygger på normala intäkter, normala kostnader och normala investeringar i spelartrupp och i anläggningar. Vi har fortfarande, även om vi gör en förlust det här året där vi pratat om storleksordningen 50 miljoner kronor, en väldigt god likviditet och en bra ekonomistyrning med prognoser och uppföljningar hela tiden. Jag känner att vi har ett grepp om detta som gör att vi är uthålliga, att vi tål motvind och motgångar. Och förhoppningsvis gör den styrkan att vi har mycket med oss när det vänder 2021.

