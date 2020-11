”Jag får muta honom med godis och kebab”

Helsingborgs IF stod upp bra mot Malmö FF i Skånederby och skapade tre bra chanser första kvarten.

Sedan gjorde Isaac Kiese Thelin 1–0 för gästerna och trots än bra prestation kom HIF aldrig riktig nära.

Det innebär att Helsingborgs IF nu ligger näst sist i allsvenskan på 22 poäng. Närmast väntar IFK Göteborg på Olympia på söndag. Ett IFK som ligger två poäng före HIF, just ovanför kvalplats och som Helsingborg därmed skulle gå om via en seger.

Mix Diskerud om ödesmatchen mot Blåvitt

Mix Diskerud var återigen en av Helsingborgs bästa spelare och inför söndagens match mot sitt forna lag är han full av segertro.

– Jag har mycket stor tro på våra möjligheter att vinna och det har alla i vårt omklädningsrum. Om vi spelar som första 45 minuterna i dag, med den energin och bra med bollen så tror jag vi kan få många poäng sista matcherna, säger Diskerud som kommer ägna veckan åt att uppdatera sig på IFK Göteborg.

– Jag har inte haft möjlighet att se så mycket att jag kan analysera dem, men jag har mina tankar om hur de spelar.

Diskerud sticker inte under stol med att det blir en speciell match för honom.

– Jag har en hel del vänner som spelar där så det är så klart tråkigt att både vi och de är i den situationen de är i. Men det bryr jag mig inte om när vi ska spela mot dem. Då är det bara tre poäng som gäller.

HIF-stjärnan: ”Får snacka med dem”

Norrmannen tänker göra allt han kan för att HIF ska vinna. Med betoning på allt.

– Innan matchen får jag snacka lite med dem och höra om de har några tips att ge mig om taktik och så. Så jag kan få lite ”inside information”.

På frågan om Diskerud verkligen tror sig kunna lyckas med det svarar HIF:aren.

– Ja, man vet aldrig. Paka (Patrik Karlsson Lagemyr), Erlingmark och grabbarna där vi har en snapchat-grupp, så jag får se.

– Det tror jag kan funka med Paka. Jag får muta lite. Han är glad i godis och kebab, säger Diskerud och ler brett.

Spelmässigt har Helsingborgs IF:s toppar varit högre än IFK Göteborgs den senaste tiden.

Men HIF har svårt att hålla jämnheten över 90 minuter.

Något Diskerud ser som nyckeln på söndag

– Det är så på hemmaplan. Att vi har mycket boll och vi skapar chanser. Det är bara det att vi inte gör mål och så släpper vi till för enkelt bakåt. Och det är det viktigaste i fotboll, mål.