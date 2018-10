Mjölkkossan är välförtjänt tillbaka i vår högsta serie.

En av Sveriges bästa fotbollsarenor kommer 2019 att stå värd för sina första allsvenska matcher någonsin efter att helrenoveringen av Olympia fullbordades.

Men det är inte bara Helsingborgs IF:s hemmaplan som helrenoverats, det är ett arbete som pågår i hela föreningen.

Den bottennivå som nåddes hösten 2016 när Helsingborgs IF åkte ur allsvenskan, huliganer stormade planen (sammanlagt 24 personer straffades och bötfälldes i efterhand) och Henrik Larsson gjorde sig beredd att slåss med dem ska för all framtid försvinna i backspegeln.

Efter degraderingen, inför första året i superettan, försvann Henrik Larsson och stora delar av styrelsen.

En strukturförändring av spelartruppen inleddes. En strukturförändring som tillsammans med Helsingborgs IF:s alltjämt svaga ekonomi behövde få tid.

Helsingborgs IF har just åkt ur allsvenskan 2016, Henrik Larsson är inte nöjd. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

HIF ville snabbt sänka kostnaderna och vägen tid skulle gå genom att göra sig av med massor av allsvenska spelarkontrakt.

Granqvist värvade med sig Wanderson

Det gick inte som man tänkt. Varken vad det gällde att bli av med spelare eller med att hävda sig i andradivisionen.

Helsingborgs IF blev sjua i superettan 2017.

Elva omgångar in i årets serie låg man femma.

Något som i dag kan vara lätt att glömma då avancemanget under en längre tid i praktiken bara handlat om när det skulle bli klart.

Varför det blev så?

Helt enkelt för att HIF behövde tid.

2017 var det ännu för tidigt för spelare som Andreas Granqvist, Rasmus Jönsson och Markus Holgersson att återvända hem till Olympia.

Och utan Granqvist heller ingen Wanderson.

Samtidigt fick klubbens egna yngre spelare som mittfältaren Max Svensson (nio mål), backen Charlie Weberg (16 matcher från start) och målvakten Kalle Joelsson 2018 gå in och göra avgörande prestationer. Mellanåret i superettan 2017 gav spelare som dem betydligt större roller än de skulle haft om HIF spelat i allsvenskan.

När tränarstaben under ledning av Per-Ola Ljung under sommaren i år dessutom kunde ge de unga talangerna en tung erfaren ryggrad att luta sig mot fanns ingenting som kunde stoppa Helsingborgs IF.

Statistiken tydlig – har lyft med Granen

Andreas Granqvists facit sedan hemkomsten är ett talande bevis på det.

Sedan landslagets lagkapten återvänt hem till Olympia har HIF spelat elva matcher i superettan, vunnit åtta och spelat tre oavgjorda.

Förluster?

Inte en enda.

Med Granqvist i laget har snittet för insläppta mål per match sjunkit från 1,07 till 0,65.

Poängsnittet per match har gått upp från 2,06 till 2,42.

Och så har man tagit klivet tillbaka till allsvenskan.

Andreas Granqvists hjärta klappar för HIF. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Det klivet har tagits med å ena sidan tålmodighet och å andra sidan den brådska som finns i risken att fastna i superettan.

Speciellt när det nya tv-avtalet träder i kraft 2020.

Det nya avtalet är ungefär dubbelt så stort som det gamla kommer att öka gapet mellan allsvenskan och vår näst högsta division ytterligare.

Helsingborgs IF:s ordförande Krister Azelius har varit obarmhärtigt tydlig med att det är värt att gå back rejält i satsningen att vara med i allsvenskan 2020, när de nya pengarna börjar välla in.

Men Helsingborgs IF har på mjuka tår och tunna isar tassat runt de ekonomiska riskerna när man spetsat truppen.

HIF:s elitlicens räddades av Olympia Invest

Redan i augusti 2016, innan HIF åkt ur allsvenskan, lanserades Olympia Invest.

Målet var att dra in 20 miljoner kronor från externa privatpersoner genom att sälja aktier i ett investeringsprojekt där finansiärerna skulle få en ränta om tre procent per år och inte mer än pengarna tillbaka åtta år senare. Om HIF inte hade råd att betala tillbaka åtta år senare skulle inget mer hända än att räntan fortsatte betalas ut tills klubben nått tillräckligt stora tillgångar för att återbetala.

HIF fick till slut in knappt tolv miljoner kronor. Pengar som omedelbart gick till att rädda elitlicensen för 2018 då det egna kapitalet utan Olympia Invest legat på minus 3,5 miljoner kronor.

Sommaren 2018 hjälpte ytterligare externa ekonomiska tillskott till att landa så väl Wanderson, som Markus Holgersson och Rasmus Jönsson.

Både Wanderson och Rasmus Jönsson skrev korttidskontrakt för att HIF:s ekonomi inte tillät mer.

Pär Hansson, HIF-målvakt även i dag, kysser Lennart Johansons pokal efter SM-guldet 2011 Foto: BOBBO LAUHAGE / ALL OVER PRESS AOP

Frågan nu är om de större pengarna från allsvenskan räcker för att behålla stjärnvärvningarna eller om det krävs fortsatt förstärkt hjälp utifrån.

För även om Helsingborgs nu byggt klokare och mixat bättre så är klubben långt ifrån i mål när det allsvenska kontraktet nu är klart.

Bara för sju år sedan var Helsingborgs IF Sveriges bästa lag.

För sex år sedan tog man sig in i Europa Leagues gruppspel.

Nu handlar det om att återetablera sig och sedan successivt fortsätta upp för stegen.

Helsingborgs IF av i dag är ingen förening för SM-guldstrid.

Däremot är det dit – och det är helt rätt – som HIF vill.

Helsingborgs IF måste stärka sin ekonomi

För att lyckas med det måste ekonomin stärkas radikalt.

I fotboll finns det två vägar dit – den ena är snabb men kräver en hel del tur, den andra är långsam och kräver hårt och disciplinerat arbete.

Den ena är spelarförsäljningar och den andra att bygga en marknadsmässigt attraktiv och lönsam produkt.

Med Joel Sandborg tillbaka som ny klubbdirektör (senast i Rögle BK) har HIF tagit ett klokt kliv för marknadssidan.

På den första är frågan om inte bästa chansen för den spelande sportchefen Andreas Granqvist att få en bra plånbok att röra sig med är att sälja sig själv.

Skulle ryktena om landslagskaptenen till Manchester United stämma kan Granqvist, för Helsingborgs IF:s bästa, inte låta bli att sälja sig själv.

Hur det blir kan bara framtiden berätta.

Helt klart är att det blir intressant att följa.

Och att hela allsvenskan blir ännu intressantare av att Helsingborgs IF är tillbaka.

