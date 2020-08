Hyllas av MFF-profiler: ”Störst i svensk fotboll”

Hans Cavalli-Björkman var ordförande i MFF under åren 1975 till 1998 och blev sedan utnämnd till hedersordförande. Han dog i måndags, 92 år gammal.

Rune Smith, legendarisk fotbollsreporter på Kvällsposten, lärde känna MFF:s ordförande på nära håll:

– Vi hade en god relation in i det sista. Jag hälsade på Hans Cavalli-Björkman när han satt ensam i sin våning i Malmö strax före jul. Vi bestämde att vi skulle träffas igen, för han ville så gärna tala om sitt senaste favoritämne damfotboll, MFF:s nysatsning på damfotboll. Men Corona kom i vägen.

Cavalli-Björkman var visionär. Med sitt ledarskap styrde han MFF mot stora framgångar med bland annat fyra SM-guld, sex cuptitlar och final i Europacupen.

Hyllas stort av Stefan Schwarz

Landslagmannen och proffsprofilen Stefan Schwarz säger att Cavalli-Björkman ”var en av de största personligheterna i svensk fotboll”.

– Han var ledaren som tog MFF ut i Europa. En man med sunda värderingar som visade lojalitet. Han gjorde Malmö till vad dom är i dag.

– Cavalli hade karisma utöver det vanliga. Han hade ett varmt hjärta i det drivande arbetet att det skulle gå bra för klubben. Det är en stor ära att jag fick lära känna honom, säger Stefan Schwarz.

Skyttekungen och hyllade landslagsstjärnan Martin Dahlin nåddes av Cavalli-Björkmans bortgång under sin resa hem till Monaco.

– Jag minns honom som en vänlig, respektingivande och omtyckt ordförande med ett enormt stort intresse för fotboll och sitt älskade Malmö FF. Han var väldigt karismatisk.

– Cavalli var med om mitt genombrott i MFF när vi vann allsvenskan 1988. En riktigt stor ledare. Och han kom alltid ner i omklädningsrummet efter matcherna, säger Martin Dahlin.

Eric Persson lämnade över till Cavalli-Björkman

Janne Möller, hyllad målvakt under 70- och 80-talet, säger så här:

– Jag växte upp med Eric Persson som var en stor ledare för MFF. Sedan kom Hans Cavalli-Björkman in i familjen och kompletterade på ett ypperligt sätt. Han var karismatisk, kunnig och bjöd på sig själv.

– Han hade framtidsvyer, som MFF behövde på den tiden.

– Även om han var bankdirektör och folkpartist fungerade samspelet med socialdemokraten Eric Persson. Jag vill säga att han flöt väldigt bra in i MFF-familjen, säger Möller – och fortsätter:

– Cavalli respekterade alla spelarna på ett väldigt bra sätt. Han lyssnade och var en laget.

– Dessutom hjälpte han mig och flera andra spelare till jobb på SE-banken. Christer Jacobsson, Tommy Larsson och Per Ågren var bara några av alla han tog in under sina vingar.

Han lyfte Malmö FF till en ny nivå

Janne Möller säger att Hans Cavalli-Björkman lyfte Malmö FF till nya nivåer:

– Han låg bakom proffssatsningen, där vi jobbade 50 procent och tränade fotboll under andra halvan.

– Dessutom var han först med att sälja in reklam på tröjorna och han jobbade hårt med att få in tv-pengar. På den tiden hade vi lite folk på matcherna, därför ville Cavalli satsa ännu mer på tv-sända matcher. Han låg hela tiden i framkant.

Rune Smith infogar:

– När Cavalli talade var det med pondus – och han släppte gärna nyheterna i Kvällsposten. Det hade både tidningen och MFF stor nytta av.

– Han var störst när MFF var störst. Som intervjuare fick man både klappar och lusingar.